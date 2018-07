Vermögen von 150 Milliarden Dollar: Amazon-Chef Jeff Bezos ist der reichste Mann der modernen Geschichte

Von

Der schier unwiderstehliche Höhenflug von Amazon gewinnt weiter an Dynamik. Auch heute legte die Aktie des E-Commerce-Pioniers wieder zu und markierte bei Kursen von 1844 Dollar erneut neue Allzeithochs, auf deren Basis Amazon bereits mit 895 Milliarden Dollar bewertet wird.

Keine fünf Prozent fehlen Amazon noch, um Apple als wertvollsten Konzern der Welt abzulösen. Bereits nächste Woche könnte es bei Vorlage der neusten Quartalsbilanz soweit sein und Amazon Apple den Börsenthron entreißen.

Größter Profiteur von Amazons Gipfelsturm ist naheliegenderweise Gründer und Konzernchef Jeff Bezos selbst, dem seit vergangenem Jahr reichsten Mann der Welt. Dem inzwischen 54-Jährigen, der sich nebenbei exklusive Hobbys wie das Raumfahrtunternehmen Blue Origin oder die Washington Post leistet, gehören immer noch 16,4 Prozent am zweitwertvollsten Konzern der Welt.

Die rechnerische Folge: Zusammen mit seinen restlichen Reserven und Investments bringt es Jeff Bezos nunmehr auf ein Vermögen von mehr als 150 Milliarden Dollar. (Forbes taxiert das Vermögen des Amazon-Chefs per Handelsschluss auf exakt 151,4 Millionen Dollar.)

Jeff Bezos hat damit gestern nicht nur einen neuen Meilenstein unter den Superreichen aufgestellt, sondern gleichzeitig einen alten Rekord auch unter Berücksichtigung der Inflation gebrochen, wie Bloomberg vorrechnet.

Der langjährige Spitzenreiter Bill Gates, der es heute trotz seiner immensen Spenden immer noch auf ein Vermögen von 93,8 Milliarden Dollar bringt, wurde in Dollar und Cent zwar bereits im vergangenen Jahr von Bezos überholt, konnte sich jedoch mit seiner Ende 1999 aufgestellten Rekordmarke von 100 Milliarden Dollar lange Zeit weiter als der heimliche Spitzenreiter fühlen. Bis gestern. Mit dem Durchbruch durch die 150 Milliarden Dollar-Marke hat Bezos Gates auch inflationsbereinigt hinter gelassen.

Der Amazon-Chef gilt nun nach jeder Statistik als reichster Mann der modernen Geschichte (nicht jedoch der mehrere Jahrhunderte umfassenden Menschheitsgeschichte). Dass der Weg vom Start-up-Gründer mit der Idee, Bücher über das Internet zu verkaufen, bis zum reichsten Mann der Welt, ein langer war, war dem Social Web schon im letzten Jahr aufgefallen.

Jeff Bezos, then and now pic.twitter.com/TKG39Arkd5

— Justin Taylor (@TheSmarmyBum) July 15, 2017