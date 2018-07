“Die großen Sender haben ihr Publikum jahrelang nicht gut behandelt”: Kalkofes bittere Bilanz der vergangenen zehn Fernsehjahre

Von

Herr Kalkofe, Ihre Filme „Der Wixxer“ und „Neues vom Wixxer“ sind seit Juni bei Netflix zu sehen. Was erhoffen Sie sich persönlich von diesem Deal?

Ich sehe darin zum einen erst einmal die Möglichkeit, das „Wixxer“-Universum zu öffnen und einem ganz neuen und jüngeren Publikum zur Verfügung zu stellen. Die Filme sind mittlerweile schon über zehn Jahre alt und jetzt können wir eine neue Generation erreichen. Zum anderen hat uns schon lange Zeit die Frage beschäftigt: Soll es noch mal weitergehen oder nicht? Vor Kurzem haben wir uns dann alle gemeinsam hingesetzt, überlegt und eine sehr schöne Idee entwickelt.

Meinen Sie damit eine „Wixxer“-Serie?

Ja, wir haben tatsächlich ein Konzept für eine Serie erarbeitet. Es sollen sechs Teile werden, die zwar eigenständige Geschichten sind, sich aber dennoch zum Binge-Watching eignen. Wir planen auch keine Neuauflage der Filme, sondern eine Weitererzählung der Story.

Und dafür erhoffen Sie sich Netflix als Partner?

Netflix wäre natürlich ideal, ja.

Laufen schon konkrete Gespräche?

Ja, es gibt auch durchaus Interesse. Wir strecken unsere Fühler aber in alle Richtungen aus und versuchen, den bestmöglichen Partner zu finden.

Fernsehsender geraten durch Netflix oder Amazon Prime immer stärker unter Druck, gerade weil auch immer mehr deutsche Serien produziert werden. Da machen dann auf einmal etablierte Leute wie Wiedemann & Berg eine international beachtete Serie wie „Dark“. Was bedeutet diese Entwicklung aus Ihrer Sicht für das klassische TV?

Die großen Sender haben ihr Publikum jahrelang nicht gut behandelt – und das zahlt sich jetzt zurück. Die Zuschauer wechseln zu den Streamingdiensten. Das heißt, die Fernsehanstalten müssen sich jetzt besinnen und anfangen, auch inhaltlich anders zu denken. Erfolg neu definieren, und zwar nicht mehr nur über diese imaginäre, nicht existente Quote, die einfach nur ein Schätzwert ist und die auf einem Fernsehverhalten basiert, das in dieser Form seit 30 Jahren nicht mehr existiert. Nur dann haben sie eine Chance. Sonst enden sie als Abspielkanal für eine Restmasse, die nur noch aus Verzweiflung einschaltet. Dabei haben wir in Deutschland doch so tolle Möglichkeiten; überall sitzen Autoren, Regisseure und Schauspieler, die beten, dass auch hier endlich mal was Interessantes gemacht wird. Und zwar nicht mehr nur die 82. Staffel von „Familie Dr. Kleist“.

Und jetzt kommen Netflix & Co daher und bieten ihnen genau diese Möglichkeiten. Die Gefahr ist groß, dass sowohl die etablierten als aber auch die jungen aufstrebenden Filmemacher eher ein Angebot der Streamingdienste annehmen als der klassischen Sender.

Diese Gefahr haben die Sender lange nicht gesehen. Die Öffentlich-Rechtlichen hatten immer eine Großmanns-Attitüde: Wir wissen, wie es geht und werden auch immer wissen, wie es geht. Das Ergebnis sind Krimis, Schmunzel-Krimis und Familiendramen. Vielleicht ab und an noch ein bisschen was Historisches aus den letzten 100 Jahren. Alle anderen Erzählformen wurden im Keim erstickt, oder als Serien aus dem Ausland geholt, die meist mittendrin abgebrochen wurden. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben den Menschen lange Zeit vermittelt: Wir entscheiden, was ihr zu gucken habt. Und die privaten Sender kamen dazu und haben im Laufe der Jahre vergessen, dass sie ursprünglich nicht ausschließlich aus Profitgründen angetreten sind, sondern auch mal nebenbei den Anspruch hatten echte Unterhaltung zu produzieren. Nun merken sie schlagartig alle: „Oh, wir haben uns weder um unser Publikum noch um unsere Talente gekümmert. Und jetzt gibt es eine Konkurrenz, mit der wir niemals gerechnet hätten.“ Jetzt muss das Umdenken kommen und es muss schnell kommen. Denn die Streamingdienste haben eins bewiesen: Die Zuschauer sind nicht so doof, wie die Fernsehsender behauptet haben. Im Gegenteil, sie dürsten nach komplexen Inhalten; die saugen das auf, gucken ganze Serien am Stück hintereinander weg. Die darf man nicht nur mit Scripted-Reality-Kack abfüttern oder mit wöchentlichen Heile-Welt-Geschichten. Die Menschen, die das Fernsehen eigentlich lieben, haben sich in den letzten Jahren nach und nach immer mehr von den Medien abgewandt. Und jetzt werden sie von den Streamingdiensten endlich zurückgeholt in die Fernsehwelt, die sie zuvor enttäuscht verlassen hatten.

Was ist Ihre Lieblingsserie aus den letzten Jahren?

Das ist schwer zu sagen, weil mittlerweile so viel auf dem Markt ist. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich habe jetzt gerade „Safe“ bei Netflix an zwei Abenden hintereinander weggeguckt. Bei solchen Serien entdecke ich wieder, was den Spaß am Fernsehen eigentlich ausmacht: nämlich sich in eine Geschichte, die größer und komplexer ist als im Kino, komplett reinfallen zu lassen.

Was war für Sie das schlimmste Fernsehformat der letzten zehn Jahre?

Die schlimmste Entwicklung ist Scripted Reality. Da lautet die Devise: Wir machen die dümmstmöglichen Inhalte mit Leuten, die keine Ahnung haben, wie Fernsehen geht – weder vor noch hinter der Kamera. Wir hetzen Leute aus den Unterschichten aufeinander, die wir dann hämisch und spöttisch belächeln können, und zwingen sie in die wohl furchtbarsten Geschichten, die sich wirklich kranke Hilfsredakteur-Geister ausgedacht haben. Das hat das Fernsehen zu großen Teilen ruiniert und meinen Glauben an das Gute im klassischen Fernsehen weitgehend zerstört. Schrecklich finde ich auch die Form der Selbstpräsentation, die sich immer weiter hochpeitscht. Damit meine ich Formate wie „Love Island“ oder „Naked Attraction“, in denen Leute nur noch auf den Körper und ihre theoretische Bumsbereitschaft gecasted werden.

Diese Formate sind die Spitze einer Entwicklung der letzten Jahre, die mit „Deutschland sucht den Superstar“ und „Germany’s Next Topmodel“ angefangen hat. Mittlerweile ist es aus dem Fernsehen nicht mehr wegzudenken, dass Menschen von einer Jury bewertet werden.

Ja, „DSDS“ war der Startschuss und dann wurde es immer schlimmer. Bei „GNTM“ geht es nur darum, jungen Mädchen, zum Teil noch Schülerinnen, beizubringen, wie sie sexy und begehrlich aussehen, auf Befehle hören, das tun, was der Feldmarschall Klum ihnen sagt und keinerlei eigene Emotionen entwickeln. Wer nicht mitmacht, fliegt raus. Das ist eine Mischung aus Militär und Straßenstrich. Und dann gibt es in der deutschen Fernsehlandschaft auch noch diese Verwertungskette: Nichts-Können und trotzdem prominent werden. Wer sich beim „DSDS“–Casting besonders blöd anstellt, hat eine Chance, beim Bachelor aufzutreten. Wird man dort Siebte, geht’s zu „Promi Big Brother“ oder vielleicht sogar ins Dschungelcamp. Eine Verwurstungsmaschine für Idioten.

Trotz aller Kritik: Was war denn für Sie das beste deutsche Fernsehformat der letzten Jahre?

Im Unterhaltungsbereich ist leider wirklich wenig Eigenes und Neues entstanden. Aber ich mag beispielsweise das „Duell um die Welt“ von Joko und Klaas. Das war eine zeitgemäße „Wetten, dass..?“-artige Weiterentwicklung von Challenge-Formaten, die echt gut und toll gemacht war. Ganz eindeutig auch „Schlag den Raab“. Und, auch wenn man sich nicht selber loben soll, „SchleFaz“ natürlich.

Welches deutsche Fernsehformat wünschen Sie sich zurück?

Die gute alte Zeit der Game Shows. Da gab es viel Schönes, wie „Auf Los geht’s los“, „Dalli Dalli“ oder „Am Laufenden Band“. Diese Formate sind noch aus so einer naiven Kreativität entstanden und haben deswegen einen gewissen Charme. Ich würde nachmittags lieber lustige und bescheuerte Game Shows sehen als Scripted Reality.

Welches Medienereignis hat Sie in den letzten Jahren am meisten berührt, beeindruckt oder zum Nachdenken gebracht? War es die Debatte um das Schmähgedicht oder doch eher das Ende von „Wetten, dass..?“

Das Ende von „Wetten, dass..?“ war in der Tat ein einschneidendes Erlebnis. Ich fand das vor allem deswegen so ernüchternd, weil es die Unfähigkeit der Sender gezeigt hat. Da hab ich ein Stück Hoffnung verloren. „Wetten, dass..?“ war die größte deutsche Unterhaltungs-Show und das ZDF mit all seinen Ressourcen hat es nicht hinbekommen, sein Flaggschiff Nummer 1 so zu renovieren, dass es zumindest weiter erfolgreich fährt. Dass sich die Leute immer noch freuen, wenn es vorbeischippert, und fröhlich von der Brücke winken. Die Grundidee des Formats ist immer noch klasse, aber wenn man nicht mit der Zeit geht und ans Publikum denkt, kann es nicht funktionieren. Das war eins der traurigsten Beispiele dafür, wie sich das Fernsehen nackt in den Wind stellt und sagt: „Wir sind zu blöd, uns anzuziehen.“

Sie machen sich gern über YouTuber beziehungsweise Beauty-Videoblogger lustig. Glauben Sie, Persönlichkeiten wie Bibi sind gekommen, um zu bleiben, oder wird dieser Trend bald schon wieder vorbei sein?

Noch kann man das nicht so richtig sagen. Aber wenn wir mal zurückschauen: Jetzt ist ja gerade Viva eingestellt worden und damals, während Vivas ersten Tagen, dachte man auch: „Ach du jemine, was sind das denn alles für Schwachmaten, die da rumhampeln und was soll das überhaupt?“ Was daraus dann aber teilweise für wahnsinnige Talente entstanden sind, ist ja unfassbar. Genauso habe ich die kleine Hoffnung, dass auch aus den YouTubern noch das ein oder andere echte Talent entsteht, das uns alle später überraschen wird.

Wie lautet Ihre Prognose für die nächsten zehn TV-Jahre?

Hoffentlich wird es zu vielen Co-Produktionen, auch mit Streamingdiensten, kommen, die dafür sorgen, dass sich die Sender inhaltlich öffnen. Der Worst Case wäre, dass die Sender kopflos und ängstlich in ihrem gleichen Wahnsinn bleiben. Die Öffentlich-Rechtlichen hätten Möglichkeiten ohne Ende und haben auch die Verantwortung, mehr zu tun, aber sie verharren immer im ewig Gleichen. Das ist ein fulminant produzierter Stillstand. Die Privaten sind nur noch riesige Konzerne, die auf Profitmaximierung aus sind, mit Kreativität nicht mehr viel zu tun haben und keine Haltung zeigen. ProSieben war früher mal cool und hat versucht, tolle Serien zu holen und gleichzeitig neue Formate zu entwickeln. Jetzt sind sie nur noch Abspielstation für „Big Bang Theory“ und Heidi Klum. Sat.1 hat sich in Luft aufgelöst und RTL ist das Kantinenfutter des Fernsehens: jeden Tag das Gleiche, seit Jahren und Jahrzehnten. Da ist keiner mehr, der mich persönlich emotional auch nur für zehn Cent anspricht.

