Horst Seehofer kommt nicht aus den Schlagzeilen und Diskussionen. Am Mittwoch erreichten diese in den sozialen Netzwerken sogar einen neuen Höhepunkt. Der Grund: Seehofers missratener Satz über die 69 Abschiebungen an seinem 69. Geburtstag (siehe #trending vom Mittwoch). Wie sich nun nämlich heraus stellte, hat sich einer der 69 Abgeschobenen in Afghanistan das Leben genommen. Was folgte, war eine riesige Welle von Rücktrittsforderungen an Seehofer. So twitterte Juso-Chef Kevin Kühnert u.a.: “Horst # Seehofer ist ein erbärmlicher Zyniker und dem Amt charakterlich nicht gewachsen. Sein Rücktritt überfällig. Hallo, Koalition?!?” – mit 5.800 Likes und Retweets der erfolgreichste Seehofer-Tweet des Tages. Autor Lars Weisbrod schrieb: “Der wahre ‘Kontrollverlust’ in Deutschland ist dass ein Minister wie Seehofer heute nicht mehr zurücktreten muss sondern einfach weitermachen kann“, Claudia Roth von den Grünen postete auf Facebook u.a.: “Horst Seehofer muss jetzt Rede und Antwort stehen. Und er muss einsehen: Die sprachliche und politische Verrohung, die er und seine CSU tagtäglich mit vorantreiben, muss ein Ende haben.” Und Journalist Henning Sußebach fasste die Meldung vom Tod des Abgeschobenen so zusammen: “Er war 23 Jahre alt. Und für Horst # Seehofer nur eine Witzvorlage.”

Für das größte Aufsehen sorgte in den sozialen Netzwerken aber ein offener Brief der früheren SPD-Politikerin Renate Schmidt an Seehofer. Sie schrieb auf der Website der Süddeutschen Zeitung u.a.: “Sehr geehrter Herr Minister Seehofer, sehr geehrter Herr Vorsitzender, die obige Anrede ist als die übliche Höflichkeitsformel zu verstehen, denn Ehre verdienen Sie in meinen Augen derzeit wahrhaftig nicht.” Und weiter: “Das Unglück von anderen Menschen kann nie ein Geschenk oder Glück für uns sein. Das Abschieben von Menschen eignet sich nicht für fade Scherze. Ihr Verhalten ist zum Fremdschämen, und ich schäme mich dafür, dass meine SPD aus Gründen der Staatsräson gezwungen ist mit Ihnen an einem Tisch zu sitzen.” 25.000 Interaktionen auf Facebook und Twitter gab es dafür. Ein weiterer Text der Süddeutschen Zeitung – ein Kommentar von Bernd Kastner mit dem Titel “Zynischer Innenminister: Horst Seehofer hat den Anstand verloren” – landete bei 17.600 Interaktionen.