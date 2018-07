Harvard-Wissenschaftler: Großraumbüros wie Newsrooms sind in Wahrheit Gesprächs-Killer

Auch in Medienunternehmen gibt es seit geraumer Zeit einen Trend hin zum Großraumbüro, in Medienhäusern meist Newsroom genannt. Die Großraumbüros sollen Kommunikation und Kreativität fördern. Bei der britischen Royal Society (Akademie der Wissenschaften) veröffentlichten die beiden Harvard-Wissenschaftler Ethan Bernstein und Stephen Turban nun ein Paper, das das Gegenteil belegt: Die direkte Kommunikation unter Kollegen in Großraumbüros nimmt rapide ab.