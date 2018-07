Klaas Heufer-Umlauf hat für die nach Facebook- und Twitter-Interaktionen erfolgreichste journalistische Geschichte des Wochenendes gesorgt: Spiegel-Online-Ableger bento erreichte mit “Klaas Heufer-Umlauf sammelt Geld für Rettungsboote im Mittelmeer” 19.000 Likes & Co. ein – so viele wie keine andere Story am Samstag und Sonntag. Heufer-Umlauf hatte in einem YouTube-Video dazu aufgerufen, Geld zu spenden, um Schiffe zu chartern, damit ertrinkende Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet werden können. Kernaussage: “In der Sekunde, in der jemand ertrinkt, ist er jemand, der ertrinkt und nichts anderes – und da muss geholfen werden.”

Am Samstag erreichten auch der stern und jetzt große Zahlen von Interaktionen – jeweils vierstellige. Am Sonntag zog noch die Welt nach und sammelte 7.400 Likes & Co. ein. Die Reaktionen waren dabei erwartungsgemäß sehr kontrovers. Auf der einen Seite bekam der Moderator und Musiker viel Zuspruch – vor allem aufgrund der bento- und jetzt-Artikel. Auf der anderen Seite gab es – vor allem für den Welt-Artikel – Shares mit Bemerkungen wie “Ein weiterer Trottel, der Ursache und Wirkung nicht begreift. Kennt jemand seine Anschrift? Vielleicht sollte man in seiner Nachbarschaft 1000 zentralafrikanische Emigranten unterbringen und das Finanzamt sollte eine Gutmenschensteuer von zusätzlich 25% veranlagen. Seine Kinder bekommen natürlich keinen KiTa Platz, denn die sind durch die armen Afrikaner belegt” auf der Facebook-Seite “Lügenpresse” – inklusive Kommentaren wie “Der Wind dreht sich, und an dich wird man sich erinnern. 😉 das sollte dir klar sein.”