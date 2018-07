Die New York Times macht Bayern-Premier Markus Söder zu “Germany’s Trump”

Für deutsche Prominente ist ein großes Porträt in der New York Times so etwas wie ein Ritterschlag der internationalen Medien. Das gilt für Leute aus der Entertainment-Branche ebenso wie für Politiker. Diesen Samstag widmete das führende US-Medium dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder das große Samstags-Porträt und machte ihn zu "Germany's Trump".

“The Man They call Germany’s Trump” ist das Porträt von Markus Söder in der New York Times überschrieben. Nicht namentlich benannte Kritiker würden ihn so bezeichnen heißt es im Text, der von Katrin Bennhold geschrieben wurde, der in Deutschland geborenen Leiterin des Berlin-Büros der New York Times. Das Aufmacherfoto zeigt Söder in typischer Pose inmitten einer bayerischen Trachtenkapelle. Im Text bekommen internationale Leser einen guten Eindruck über “Bavaria’s noisy new premier” zwischen AfD-Ranschmeiße und Volksnähe. Auch Söders Faible für aufwändige Fastnachtsverkleidungen (zuletzt ging er als Prinzregent Luitpold von Bayern) kommt zur Sprache.

Auch wenn das Porträt alles andere als unkritisch ist, Söder wird es vermutlich gerne lesen. Einen solchen Auftritt in der New York Times bekommt beileibe nicht jeder deutsche Landespolitiker.

