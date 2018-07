Das Meme um Memme Neymar: Selbst Lidl macht sich mittlerweile viral auf Kosten des Brasilianers lustig

Von

Aber erst einmal ein wenig Statistik. So zeigen neueste Berechnungen, dass der Brasilianer bei allen bisherigen WM-Spielen 14 Minuten am Boden lag.

Allerdings wird weniger das Liegen im Gedächtnis dieser Weltmeisterschaft bleiben, sondern das Rollen nach einem Tritt im Achtelfinalspiel der brasilianischen Nationalmannschaft gegen Mexiko. In der 71. Minute stieg der Mexikaner Miguel Layun dem am Boden liegenden Neymar, beabsichtigt oder nicht, mit dem Fuß auf den Knöchel. Der Superstar wand sich darauf mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden, als hätte Layun ihm gerade den Fuß gebrochen.

Nach einigen Clips, die die Szene verarbeiten, spießt jetzt auch Lidl noch einmal das Meme auf. Der Discounter lässt mit Hilfe von Neymar die Preise purzeln.

Für Erstaunen sorgt in dem Zusammenhang auch ein Werbespot, der fast so aussieht wie manch lustiges Neymar-Video, in dem er durch die Gegend rollt. Der Werbespot stammt vom südafrikanischen Zweig von KFC und wurde (Achtung!) bereits am 21. Juni veröffentlicht! Hellseherische Fähigkeiten?

Ein Video des Neymar-Trainers Tite wird derzeit ebenfalls massiv durch das Social Web gereicht. Es zeigt ihn anfangs beim jubelnden Rennen auf den Platz – und danach, ach Sehen Sie selbst:

