Daily News Die Titelseite zum US-Nationalfeiertag am 4. Juli. Die Daily News meint: Dem Clown, der König spielt wird es nicht gelingen die USA kaputt zu bekommen.

Arab News Seit gut einer Woche dürfen Frauen in Saudi-Arabien endlich auch Auto fahren. Die Arab News bringt diesen Nachricht mit Hilfe eines einfachen Bildes auf den Punkt.

Beef! Diese Zeile ist natürlich nah am Aufschrei. Aber diese Wurstschnecke sieht auch wirklich lecker aus.

The Economist Die Briten zeigen den immer größer werdenden Riss zwischen Europa und den USA.