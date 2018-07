“Aktenzeichen XY” gewinnt den WM-freien Tag bei Jung und Alt – bei 14-49 mit dem besten Marktanteil seit 2013

Der erste von zwei WM-freien Tagen ging in der Prime Time trotzdem bei Jung und Alt an das öffentlich-rechtliche Fernsehen: Das ZDF-Kriminalmagazin "Aktenzeichen XY" gewann mit 5,11 Mio. Gesamt-Zuschauern und 1,44 Mio. 14- bis 49-Jährigen in beiden Zuschauergruppen den Mittwoch. Im jungen Publikum gab es mit 18,4% sogar den besten Marktanteil seit Oktober 2013. Stärkste Konkurrenten: der ARD-Film im Gesamtpublikum und RTLs "Die 25" bei 14-49.