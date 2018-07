trending: Horst Seehofer, die Pflege, #FRAARG, Cristiano Ronaldo, “Pokémon Go” und John Tavares

#trending // Worldwide

Während der Rest der Welt bei der Fußball-WM mitfiebert, bewegen in den USA ganz andere Sportler die Massen. Am Sonntag war es vor allem der Transfer eines Eishockey-Stars: John Tavares, in den vergangenen Jahren Kapitän der New York Islanders, wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Toronto Maple Leafs. Und während viele Sportler immer wieder behaupten, sie hätten schon als Kind davon geträumt, bei Verein XY zu spielen, zu dem sie nun wechseln würden, kann es Tavares sogar beweisen – mit dem bewegenden Tweet “Not everyday you can live a childhood dream” und einem Foto von sich als Kind in Maple-Leafs-Bettwäsche. Über 100.000 Likes und Retweets gab es dafür innerhalb von sechs Stunden.

Am Montag wird ein weiterer Sportler-Transfer in den USA die Schlagzeilen in den sozialen Medien bestimmen: Basketball-Star LeBron James wechselt zu den Los Angeles Lakers.