Kinocharts: “Jurassic World 2” kurz vor der weltweiten Umsatz-Milliarde, deutsche Kinos leiden unter WM und Wetter

Die beiden Fortsetzungen "Jurassic World: Das gefallene Königreich" und "Die Unglaublichen 2" dominieren weiter die weltweiten Kinocharts. Mit inzwischen 932,4 Mio. US-Dollar Umsatz steht "Jurassic World 2" kurz vor dem Erreichen der Milliarden-Marke. In Deutschland reichten dem Film an einem von Fußball und Sommerwetter geprägten Wochenende 160.000 Besucher für Platz 1.

Nur zwei Filme begrüßten in den deutschen Kinos von Donnerstag bis Sonntag mehr als 100.000 Menschen: “Jurassic World 2” die erwähnten 160.000, sowie “Ocean’s 8” 100.000 bis 105.000. Für Rang 3 reichten dem stärksten Neuling “Love, Simon” 40.000 bis 45.000 Seher. Die in noch mehr Kinos – mehr als 400 – gestartete Fantasy-Komödie “Meine teuflisch gute Freundin” floppte mit nur 30.000 Zuschauern.

In den USA bleibt an der Spitze ebenfalls alles beim Alten: “Jurassic World 2” schraubt seinen Kontostand mit weiteren 60,0 Mio. US-Dollar auf 264,8 Mio. hinauf, “Die Unglaublichen 2” setzten am Wochenende 45,5 Mio. um und liegen insgesamt nun schon bei 439,7 Mio. US-Dollar. Stärkster Neuling ist hier der Thriller “Sicario 2” mit immerhin 19,0 Mio. US-Dollar auf Rang 3. Direkt dahinter folgt mit dem Premieren-Ergebnis von 15,5 Mio. “Uncle Drew”.

In den Welt-Charts liegen ebenfalls “Jurassic World 2” und “Die Unglaublichen 2” vorn: mit 116,1 Mio. bzw. 89,8 Mio. US-Dollar aus 69 bzw. 37 Ländern und Territorien. “Jurassic World 2” wird mit bereits erreichten 932,4 Mio. US-Dollar in den nächsten Tagen der 35. Umsatz-Milliardär der Kino-Historie. Platz 3 belegt hier der chinesische Actionfilm “Animal World”, in dem auch Michael Douglas mitspielt. 31,6 Mio. US-Dollar spielte er in sieben Regionen ein.

