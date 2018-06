AfD-Tonalität statt Medienkritik: Wirbel um die Merkel-Rücktrittsforderung eines ARD-Journalisten

Malte Pieper, Brüsselkorrespondent des MDR, forderte in einem Kommentar, der unter anderem bei tagesschau.de veröffentlicht wurde, den Rücktritt von Angela Merkel – eine drastische Forderung, die man eher aus AfD- statt aus ARD-Reihen kennt. Über Position und Form lässt sich definitiv streiten. Stattdessen jazzen zahlreiche Medien – allen voran Bild – die Meinung eines einzelnen hoch.

Räumen Sie das Kanzleramt für einen Nachfolger, dessen Name nicht so belastet ist, wie es der Ihre ist. Dem in Europa noch zugehört wird. Dem man zutraut, wirklich die Interessen aller im Blick zu haben! Lassen Sie uns den Neuanfang wagen!

Der letzte Absatz des Kommentars, den der Brüssel-Korrespondent Malte Pieper am Montag im Radio des Mitteldeutschen Rundfunks und im Deutschlandradio gesprochen hat, ist drastisch. Er richtet sich an Angela Merkel, von der Pieper den Rücktritt vom Amt der Bundeskanzlerin fordert, weil sie in Europa ihr Vertrauen verspielt habe. “Nach fast 13 Jahren Kanzlerschaft gibt es auf europäischer Ebene für Sie, außer spürbarer Abneigung, nichts mehr zu gewinnen”, sagt er.

Isoliert betrachtet (der Kommentar fällt insgesamt deutlich sachlicher aus als die Forderung am Ende), könnte der Absatz einer Rede der AfD-Fraktion entstammen, die regelmäßig die Kanzlerin zum Rücktritt auffordert. Klar, dass Piepers Kommentar von anderen Medien aufgegriffen wird und auch im Social Web hohe Wellen schlägt. Über die Meinung selbst lässt sich streiten und diskutieren. Zahlreiche Portale nehmen den Kommentar zum Anlass, die Position uneingeordnet und unbeantwortet wiederzugeben. “ARD-Kommentator rechnet mit Merkel” oder “ARD-Kommentar rechnet mit Merkel ab”, heißt es dann. Auch Bild hat das Thema erkannt und am heutigen Dienstag sogar in großer Aufmachung in der Print-Ausgabe thematisiert.

Die Veröffentlichung in Deutschlands größter Boulevardzeitung sorgt ebenso für Wirbel wie der Kommentar an sich. “Tagesschau rechnet mit der Kanzlerin” ab, heißt es bei Bild. “Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Rücktrittsforderung”, steht im ersten Satz des Artikels. Dass der Kommentar gar nicht im Fernsehen gesprochen wurde – geschenkt.

Unglaublich, was #Bild aus der Tatsache macht, dass auch die @tagesschau Kommentare veröffentlicht. Mit durchaus unterschiedlichen Blickwinkeln. Man nennt das Meinungsvielfalt. Das Gegenteil von Kampagnenjournalismus. pic.twitter.com/58FYMj8VAa — Stefan Brandenburg (@SBrandenburg_) June 25, 2018

Anhängern der öffentlich-rechtlichen Medien aber auch Beobachtern stößt die Aufmachung der Bild auf.

Eine einzelne Meinungsäußerung in einem Kommentar wurde von Bild zur allgemeinen Haltung der Nachrichten-Institution “Tagesschau” hochgejazzt. Dabei erklärt “Tagesschau”-Chefredakteur Kai Gniffke im Bild-Text sogar das Selbstverständliche, nämlich dass Kommentare die Meinungen einzelner Redakteure abbilden. Was auch sonst? Und schließlich ist es auch Teil des Pluralismus, möglichst unterschiedliche Meinungen auch innerhalb eines Mediums abzudecken.

Mal abgesehen von der Tatsache, dass es sich vor allem für ein Springer-Medium verbieten sollte, einen Text, der in weiten Teilen aus der Zusammenfassung eines Fremdtextes besteht, hinter die Bezahlschranke zu stellen (Leistungsschutzrecht!), wird hier nicht klar, was die Bild bezweckt.

Noch übergeigter geht die Huffington Post in der Kombination mit AOL vor. Dort ist von einem ARD-Journalisten, der die Kanzlerin “stürzen” wolle, die Rede.

Die Medien hätten die politische Debatte weiterdrehen können, mit einer weiteren Meinung auf den Kommentar reagieren können. Auch hätte sich das Stück für Medienkritik geeignet, denn immer wieder wird in Redaktionen über den Umgang mit AfD-nahen Positionen diskutiert – ob und wie man sie transportiert, wie sie einzuordnen sind.

Stattdessen lehnten sich Bild aber auch andere an der AfD-Tonalität an, was deren Anhängern durchaus gefallen dürfte, wie die morgendliche Social-Media-Analyse #trending von MEEDIA anhand des Kommentars bei tagesschau.de bereits gezeigt hat. Ein Großteil der tagesschau.de-Interaktionen kam von Seiten wie “Wir Frauen für die AfD”, die den Beitrag mit Kommentaren wie ““Es ist soweit: Der Staatsfunk lässt Merkel (endlich!) fallen!” weiterverbreitet hatten.

Offen ist auch, wie die “Tagesschau” gedenkt, die Debatte rund um den Kommentar weiterzudrehen. Eine Nachfrage von MEEDIA, ob die Redaktion nun plane, weitere und Gegenpositionen zu veröffentlichen, blieb bislang unbeantwortet.

