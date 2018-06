Bloomberg: Apple bringt im nächsten Jahr wasserabweisende AirPods und einen neuen HomePod auf den Markt

Es ist ein Nebenschauplatz, der für Apple doch in Zukunft an Bedeutung gewinnen könnte: das Accessoire-Geschäft mit den Drahtlos-Kopfhörern AirPods und dem smarten Lautsprecher HomePod. Nach Informationen des Finanzinformationssenders Bloomberg plant der Techpionier aus Cupertino im kommenden Jahr nämlich einen großen Relaunch: Sowohl die AirPods als auch der HomePod sollen Anfang 2019 in verbesserter zweiter Generation auf den Markt kommen. Zudem dürfte Apple den Markt der Premium-Kopfhörer attackieren.