2:1 gegen Schweden: So feiern Twitter-Nutzer und die Mannschaft den Last-Minute-Sieg im Social Web

Was für ein Foto-Finish: Dank eines Traumtors von Toni Kroos in buchstäblich letzter Minute kann die deutsche Fußballnationalmannschaft weiter vom Achtelfinale träumen. Der Weg zum ersten Sieg bei der WM in Russland war allerdings lang: Gegen robuste Schweden lieferte sich das DFB-Team über 95 Minuten einen erbitterten Abnutzungskampf – dann schlug die Stunde des Mittelfeldstars von Real Madrid. Im Social Web überschlagen sich die Reaktionen: Bei unzähligen Twitter-Nutzern, aber auch der Nationalelf selbst...

Verdammte Hölle — Gary Lineker (@GaryLineker) June 23, 2018

I love you @ToniKroos x — Robbie Williams (@robbiewilliams) June 23, 2018

Antwort aufm Platz und so … 👍💪 https://t.co/qfk0xRynhi — Anne Will (@annewill) June 23, 2018

Jogi is literally everyone who watched #GerSwe and rooted for Germany 🇩🇪 pic.twitter.com/vnw2vaAj7R — DiDiPeachT (@hinalein) June 23, 2018

Every time I look at this, it gets a little bit more extraordinary. 95th minute. His country in desperate trouble. Down to 10 men. World Cup hanging by a thread. Over to you Toni Kroos…#GERSWE #Germanypic.twitter.com/GWGiltVhK4 — James Melville (@JamesMelville) June 23, 2018

Me watching Germany score a second goal in the last minute #GERSWE pic.twitter.com/x4pKij7Wrz — lei 🍒 (@itsneverthend) June 23, 2018

Everyone watching the last minutes of the Germany vs Sweden #GERSWE pic.twitter.com/ydqwWlIMGl — 🥀 (@Jcbresendiz) June 23, 2018

Best fan picture to describe last minute stunner from Tony Kroos..#GERSWE pic.twitter.com/E7Rt07wdNy — Boring… (@graphicalcomic) June 23, 2018

Sweden : We are thru now for next round. Tony Kroos (94') :hold my beer#GERSWE pic.twitter.com/X6fCDFIy0q — King solomon UG 👑 (@solomonkibz) June 23, 2018

Ronaldo won the game for Portugal. Modric won the game for Croatia. Kroos won the game for Germany. Real Madrid players are literally defining this World Cup. #GERSWE #WorldCup 🇵🇹 🇭🇷 🇩🇪 pic.twitter.com/hNx4UIEjUS — wajii (@iwajjii) June 23, 2018

Ein Spiel wie ein Nachmittag im Ikea. Lang. Anstrengend. Unnötig. Über weite Strecken ärgerlich. Aber dann findet man halt doch noch diese wunderschöne Tagesdecke mit Emoji-Muster, isst einen, oder zwei oder achtzehn Hotdogs und fährt zufrieden nach Hause. (@11FREUNDE) #gerswe — Jonas Grashey (@grashey) June 23, 2018

Für Opdi ist "kroosartig" die größtmögliche Kreativleistung — Dirk Benninghoff (@neuigkeitenchef) June 23, 2018

Meine müde Frage, ob Götze ein Tor geschossen hat, kam übrigens nicht so gut an. — Carline Mohr (@Mohrenpost) June 23, 2018

Die Rote für #Boateng hat die zusätzliche Minute Nachspielzeit rausgeholt, die die Mannschaft für den Siegtreffer bräuchte. Raffiniert, Herr Löw!#GERSWE #WM2018 — Christoph Azone (@ChristophAzone) June 23, 2018

Die @TheBorisBecker Tweets auf @DIEZEIT Account der letzten 120 Minuten relevanteste literarische deutsche Erzeugnis der letzten 100 Jahre #GERSWE — Kurt Prödel (@KurtProedel) June 23, 2018

Wir machen Druck — DIE ZEIT (@DIEZEIT) June 23, 2018

Wir spielen wieder besser #GermanyvsSweden — DIE ZEIT (@DIEZEIT) June 23, 2018

Wir müssen alle weiter an das Wunder glauben #GERSWE — DIE ZEIT (@DIEZEIT) June 23, 2018

Wir müssen @Kroos dringend einen Diplomatenpass geben …#GERSWE — DIE ZEIT (@DIEZEIT) June 23, 2018

„Wir sind zusammen Kroos, wir sind zusammen eins / Komm lass 'n bisschen noch zusammen bleib'n

Nehmt die Flossen hoch, und die Tassen auch / Wir feiern heute bis zum Morgengrau'n“ #GERSWE #Kroos pic.twitter.com/Fu3fPfKEYN — SZ Magazin (@szmagazin) June 23, 2018

Besser spät als nie 😉⚽ Glückwunsch zum Sieg Jungs, am Ende vollkommen verdient! @DFB_Team #DieMannschaft #GERSWE — Leroy Sané (@LeroySane19) June 23, 2018

