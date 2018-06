Von “Ich möchte keine Frau als Fussballkommentatorin” bis “Finale mit ihr wäre super”: die Twitter-Diskussion um Claudia Neumann

Von

Auch wenn Twitter nur ein virtueller Raum ist, waren beim WM-Spiel zwischen Dänemark und Australien die auf die Kommentatorin Claudia Neumann gerichteten Blicke förmlich greifbar. Schon vor Anpfiff gab es die fast schon gewohnten Forderungen nach einer Tonoption ohne Kommentar und die Fragen, warum denn schon wieder Claudia Neumann kommentieren müsse.

Ich möchte keine Frau als Fussballkommentatorin! Ich, wohlgemerkt! Warum darf ich das nicht sagen? Warum bin ich dann ein Sexist?? Warum?? #ClaudiaNeumann — Hugo Demel (@akebed) June 21, 2018

Gleichzeitig gab es aber auch Fürsprecher und Fürsprecherinnen, die, so machte es den Anschein, nach der Diskussion zum Wochenanfang ein Zeichen der Solidarität setzen wollten. Beispielsweise die Grünen-Politikerin Ulle Schauws.

Liebe Frau #ClaudiaNeumann, Sie machen einen sehr guten Job als Kommentatorin. Wünsche Ihnen ein spannendes Spiel und haben Sie weiterhin viel Spaß an Ihrer Arbeit. @ZDFSport #ZDFWM2018 #DENAUS — Ulle Schauws ❕ (@ulle_schauws) June 21, 2018

Viele Neumann-kritische Kommentare betonten, dass Fehler, die Claudia Neumann mache, auch von männlichen Kommentatoren begangen würden. Oder es wurde der Zusatz angefügt, dass sie nicht schlechter oder sogar besser kommentiere, als mancher männlicher Kommentator, um dem Vorwurf des Sexismus entgegenzuwirken.

kann damit nicht so konform gehen.. es gibt sicher die ein oder andere kompetente sportreporterin (gibt übrigens auch nicht viele männliche) aber zu oft kennt #ClaudiaNeumann namen/spieler nicht und agiert nicht souverän.. dennoch besser als mancher kollege#ZDFwm2018 #DENAUS https://t.co/opkceKRwPG — mlkmls 💯 (@mlkmls_) June 21, 2018

Punkt 14 Uhr pfiff der Schiedsrichter die Partie an, Claudia Neumann kommentierte das Geschehen auf dem Platz. Und schnell machte es auf Twitter den Anschein, dass einige Nutzer nur auf Fehler Neumanns warteten, gerade was Versprecher von Namen anging. Daneben gab es erneut Kommentare, die sich gegen das Geschlecht der 54-Jährigen richteten. Jedes Wort, jede Redewendung wurde von manchem Twitter-Nutzer auf die Goldwaage gelegt.

Claudia Neumann: "Einen Christian Eriksen so frei zum Schuss kommen zu lassen, ist natürliche 'ne Sünde." Hat man das im Vatikan schon mitbekommen?#DENAUS — Johnny Joke 🥑 (@witzerei) June 21, 2018

Es wird Mile Jedinak ausgesprochen und nicht „Meil Jedinek“. Der Kerl ist gebürtiger Kroate und hat nichts mit der Meile zu tun #zdfsportstudio #ClaudiaNeumann #zdfsport — Antisha Croger (@antishaCroGer) June 21, 2018

Claudia Neumann sieht nicht sehr weiblich aus. Wieder der klassische Beweis, daß für männliche Tätigkeiten auch männliche Eigenschaften ausgeprägt sein müssen. Siehe auch Politik: Merkel, Clinton, Le Pen, Weidel… alle nicht sehr weiblich attraktiv. — Bruno (@WiesevonKausche) June 21, 2018

Doch bei diesem Spiel war etwas anders. Es schien, als hätten sich auch die Fürsprecher von Claudia Neumann neu formiert und eine “Jetzt erst recht”-Haltung entwickelt. So hoben einige Nutzer explizit hervor, dass Claudia Neumann einen guten Job mache oder verurteilten, wie etwa der ehemalige Sky-Reporter Rolf Fuhrmann, die harsche Neumann-Kritik.

#hallohalloWM He ihr Hater! Lasst doch bitte mal das Claudia Neumann Bashing!!! Ich finde das zum Kotzen. @SZ @ZDFsport — Rolf Fuhrmann (@Hallo_Rollo) June 21, 2018

Hallo @ZDFsport, könnt Ihr Claudia Neumann vielleicht ausrichten, dass es auch Menschen gibt, die es super finden, dass und wie sie WM-Spiele kommentiert? — Wibke Ladwig (@sinnundverstand) June 20, 2018 Anzeige

Für mich macht Claudia Neumann einen klasse Job, kompetent, sachlich und immer informativ.

Ich höre ihr gerne zu und mit einem guten Spiel…was will man mehr. 🙂 — Michael (@Michael94555210) June 21, 2018

Nach rund 40 Spielminuten gibt es Handelfmeter für Australien und damit die Chance, die frühe Führung Dänemarks auszugleichen. Claudia Neumann unterstellt Übeltäter Yussuf Poulsen keine Absicht bei seinem Handspiel, hält die Entscheidung aber für richtig. Einige Twitter-Nutzer reagieren entsetzt. Ob sie sich über eine solche Einschätzung eines männlichen Kommentators ebenso echauffiert hätten, kann nur spekuliert werden.

Handspiel Poulsen. Claudia Neumann: "Sicher keine Absicht, aber das ist nunmal kein Kriterium."

Sie kennt nicht einmal die Handspiel-Kriterien. Das ist doch unglaublich. @ZDFsport #DENAUS — Alex Truica (@AlexTruica) June 21, 2018

Man Claudia Neumann. Soll sich Poulsen den Arm abhacken oder was? Wenn man sich in der Luft bewegt oder springen will, ist das Rudern mit dem Armen eine natürliche Handbewegung. Dann müssen die Spieler in Zukunft in Handschellen spielen. 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♀️ #wm2018 #DENAUS — OneTwenty22 (@vladujic) June 21, 2018

Die Ohren gespitzt hatte auch mancher Twitter-Nutzer kurz vor der Halbzeit, als Claudia Neumann den dänischen Torwart Kasper Schmeichel ihrem Vernehmen nach “Kasper Speichel” aussprach – Für den Ottonormal-Zuschauer kaum hörbar.

Doch bei aller immer noch vorhandenen Kritik, Haarspalterei und Frauenfeindlichkeit hat sich etwas geändert in der Twitter-Gemeinde. Das Medienecho am vergangenen Montag, sowie die Einmischungen zugunsten von Claudia Neumann durch ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann oder Reporter-Legende Marcel Reif haben eine Aufbruchstimmung der Solidarität erzeugt, so scheint es. Mancher Nutzer forderte, Neumann solle aus Protest jedes Deutschland-Spiel oder zumindest jenes gegen Südkorea kommentieren. Für letzteren Vorschlag existiert sogar eine Petition. Darüber hinaus wurden grundsätzliche Fragen angestoßen, wie etwa die nach der vermeintlich “letzten Männerdomäne Fußball”. Und diese Aufbruchstimmung hat offenbar auch ein paar Twitter-Nutzer zum Nachdenken und sich selbst hinterfragen veranlasst.

#ClaudiaNeumann#WM2018

Zugegeben hab ich auch kritik geuebt, aber im nachinein hab ich sie geloescht…

Dies tut mir leid und ich moechte nicht mehr zu dem mob gehoeren der frau neumann fertig macht….#finale mit ihr waere super — kitticat (@einsteinsbraut) June 21, 2018

Bei der Debatte um #ClaudiaNeumann geht es doch um viel mehr als nur um eine Fussballkommentatorin. Es geht um den Einbruch in DIE LETZTE Männerdomäne dieser Gesellschaft. Da muss man doch auch Gegenwehr verstehen. Nicht alles ist gut, nur weil es politisch korrekt ist! — jenapaul (@mampel2000) June 21, 2018

Liebes @ZDF , es bringt nichts. Setzt Zeichen und Claudia #Neumann weiterhin ein, auch bei sehr wichtigen Spielen. https://t.co/KzPRm1ZYaM — himbeergelb 🇮🇸 (@himbeergelb) June 21, 2018

Am kommenden Montag kommentiert Claudia Neumann ihr fünftes WM-Spiel. Sicherlich erneut unter strenger Beobachtung der Social-Media-Nutzer und begleitet von Sexismus, teils harscher, teils vertretbarer Kritik. Aber eben auch von Zuspruch und Ermunterung.

