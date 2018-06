Vom BR zu Condé Nast: Wolfgang Kerler übernimmt Leitung von Wired.de

Von

Via Twitter erklärte der Radio-Journalist bereits vor Tagen: “In eigener Sache: Nach 8 Jahren verlasse ich den BR, nach einem Jahr das ARD Hauptstadtstudio. Danke an viele großartige Kolleg/inn/en! Next stop: @WIRED_Germany Stay tuned.”

“Wolfgang Kerler ist ein profilierter Journalist, der sich in allen Erzählformaten egal ob Text, Video, Podcasts oder Social Media zuhause fühlt und es versteht, komplexe Themen in spannendes, fundiertes Storytelling zu übersetzen”, so der deutsche Condé Nast-Chef Moritz von Laffert. “Das macht ihn zu einer idealen Besetzung, um Wired digital weiterzuentwickeln und ich freue mich, dass wir ihn für diese zentrale Rolle gewinnen konnten.”

Seit gut einem Jahr ist Kerler Korrespondent im trimedialen Hauptstadtstudio des BR. Dort berichtete er über Wirtschaft, Finanzen und die FDP. Zuvor arbeitete er für die Wirtschaftsredaktionen des Bayerischen Rundfunks sowie BR Recherche.

