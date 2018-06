“Penny Lane”, “Let it be”, “Hey Jude”: das unglaublich grandiose “Carpool Karaoke” mit Paul McCartney

Von

Schon der Beginn der Folge ist genial. Corden telefoniert und spricht in sein Smartphone: “Hey mate, I’m in Liverpool and I ‘m wondering if you could help.” [Pause] “Yeah, I need somebody.” [Pause] “Not just anybody.” [Pause] “Can you please please help me?”. Wenige Augenblicke später steigt Paul McCartney in Cordens Auto.

Was folgt ist eine emotionale Fahrt durch Liverpool. Die beiden singen Kracher von “Baby You could drive my Car” über “Penny Lane” bis “Let it be”. Unterbrochen wird die Fahrt immer wieder durch Besuche von Orten aus McCartneys Vergangenheit. James Corden merkt man dabei immer wieder an, wie sehr es ihn rührt, diese Beatles-Klassiker zusammen mit McCartney zu singen. Ein weiterer Höhepunkt folgt in den Schlussminuten: Corden besucht eine Bar und animiert die Besucher, sich Songs aus der Jukebox auszuwählen. Und: Immer, wenn das getan wird, geht ein Vorhang auf und McCartney spielt zusammen mit einer Band Beatles-Klassiker.

23:42 Minuten Fernsehgeschichte!

