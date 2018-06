Trump-Tweet sorgt für Twitter-Beef zwischen Julian Reichelt, Anja Reschke und Bildblog

Von

Es ist die Königsdisziplin von vielen Politikern, aber auch prominenten Journalisten: Der Kampf um die Meinungshoheit auf Twitter. Spätestens seit dem Wochenende wird nicht nur engagiert über den Asylstreit in den Unionsparteien diskutiert – sondern auch darüber, wie neutral oder persönlich prominente Medienmacher (insbesondere der Öffentlich-Rechtlichen) sich auf Twitter eigentlich engagieren und äußern sollten.

Kaum war die Diskussion auf der Metaebene abgehakt, ließ der kontroverse Tweet von US-Präsident Trump zur deutschen Flüchtlingspolitik und den folgenden Streitigkeiten in der Bundesregierung die Debatte wieder hochkochen. Auslöser war ein simpler Retweet des Trump-Tweets durch Bild-Chefredakteur Julian Reichelt.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2018