Und dann mischt sich auch Donald Trump noch in den Streit um die deutschen Grenzen ein. “The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!” schrieb er. Mit 112.000 Interaktionen bis Mitternacht war der Tweet keiner der erfolgreichsten Trump-Tweets – nichtmal des Tages. In Deutschland allerdings wurde er natürlich direkt von sämtlichen Medien weiter verbreitet.

Aber was soll man schon erwarten vom Präsidenten des Landes, an dessen Grenzen, Kinder von ihren Eltern getrennt werden und der dadurch unter Druck steht? Natürlich, dass er versucht, davon abzulenken. Indem er – ausgerechnet der Präsident des Landes mit den vielen Amokläufen, den vielen Schusswaffen-Todesopfern – behauptet, in Europa und Deutschland wäre alles so schlimm. Und indem er eine Weltraum-Armee gründen will. Ja. Eine Weltraum-Armee.