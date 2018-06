Yvonne Bauer schafft Chef-Posten für IT und Technologie, Marketingexperte Arnd Wagner neuer Kommunikations-Chef

Yvonne Bauer richtet das Hamburger Familienunternehmen neu aus. Die Verlegerin bündelt die Kräfte ihrer globalen Aktivitäten in den Sparten Print, Digital und Radio. Dazu strafft sie die Organisationsstruktur und ordnet Aufgabenbereich an der Unternehmensspitze neu. Die Führungsmannschaft wurde dazu jetzt komplettiert - darunter sind neue Chefs für Technologie- und IT sowie für die Kommunikation.

Von

Wie Bauer Media Group mitteilt, übernimmt zum 1. Juli Markus Hüßmann die Rolle des Chief Technology and Information Officer (CTIO) des Hamburger Zeitschriftenhauses. Der 45-Jährige werde dabei direkt an Harald Jessen, CFO und Mitglied der Konzerngeschäftsleitung, berichten, heißt es. Hüßmann ist bei Bauer kein Unbekannter. Er trat dem Verlagshaus 2013 zunächst als COO der Bauer Xcel Media bei und war hier für die internationale Digitalstrategie verantwortlich. 2015 übernahm er das digitale Publishing-Geschäft in Deutschland. Laut Bauer Media wurde die Aufgabe des CTIO neu geschaffen, um die Konsolidierung der IT-Infrastruktur des weltweit verzeigten Unternehmens voranzutreiben, heißt es.

Zudem richtet die Verlegerin die Kommunikation neu aus. So wird Arnd Wagner zum 1. Juli Head of Group Communications. Die Position wurde ebenfalls neu geschaffen. Wagner, der von der Marketing-Agentur brandchance kommt, soll in dieser Funktion direkt an die Verlegerin berichten, heißt es. Wagner war zuvor in verschiedenen Management-Positionen bei Unternehmen wie ABB, Hoechst, Aventis und Clariant aktiv. Hier hat er schwerpunktmäßig die Bereiche Kommunikation, Public Affairs und Change Management verantwortet.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.