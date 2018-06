Für den neuen TV-Streamingdienst: Apple verkündet Inhalte-Partnerschaft mit Oprah Winfrey

Apple will im nächsten Jahr einen eigenen TV-Streamingdienst an den Start bringen. Dafür konnte sich der Konzern nun eine weitere vielversprechende Partnerschaft sichern – und zwar mit Oprah Winfrey, der wohl weltweit bekanntesten und erfolgreichsten TV-Talkerin. Im Rahmen einer mehrjährigen Zusammenarbeit soll Winfrey an der Konzeption neuer Programme mitwirken.