Von wegen “Seehofer kündigt Unionsbündnis auf”: Titanic legt Bild, Focus & Co. mit Twitter-Streich rein

Von

Um 11.56 Uhr twitterte das Account “hr Tagesgeschen” folgenden Text: +++ Breaking – Politbombe platzt in Hessen +++ Seehofer kündigt laut interner Bouffier-Mail Unionsbündnis mit CDU auf +++ Merkel informiert, PK gegen 15 Uhr +++ Details folgen!”. Dazu gab es noch ein Zitat-Bild vom hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier.

Die vermeintliche News schlug ein wie eine Bombe. Schnell kamen hunderte Retweets zusammen. Die meisten zeigen sich erstaunt und schockiert. Den Absender zweifelte jedoch kaum einer an. Es wurde lediglich der entsprechende Tweet weiterverbreitet, der tatsächlich einige Ähnlichkeiten mit dem HR und der Hessenschau aufwies. Irgendwie ergab auch alles einen Sinn. Bouffier war beim Merkel-Treffen mit Seehofer dabei. Der CDU-Politiker sitzt in Hessen der HR auch.

Vor allem die Agentur Reuters nahm den Tweet für bare Münze und produzierte eine entsprechende Meldung. Zusammen mit dem Ursprungs-Tweet war das genau der richtige Treibstoff für eine schnelle Breaking News und so pushten Bild, Focus, n-tv und andere gleich mal die News.

🙄 Be first, but first be right: Einige deutsche Medien sind natürlich voll auf die Satire-Meldung von @hrtgn zum angeblichen Aus der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU reingefallen. @BILD @focusonline @ntvde pic.twitter.com/SbsDvVqM7B

— Martin Hoffmann (@martinhoffmann) June 15, 2018