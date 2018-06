Neuer Zeitschriftentrend? Nach Axel Springer plant auch Wipperfürth ein eSport-Magazin

Virtuelle Duelle in Videospielen wie League of Legends oder Rainbow Six sind schon lange nicht mehr nur ein Hobby von Jugendlichen. Professionelle Gamer, sogenannte eSportler, spielen um hohe Preisgelder und füllen ganze Sportarenen. 2017 etwa pilgerten 10.000 eSport-Fans zum ESL One in die Barclaycard-Arena in Hamburg. Die Fanszene wächst kräftig, was auch die deutschen Medienhäuser auf den Plan ruft.