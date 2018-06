Nach AT&Ts Time Warner-Übernahme: Intensiviert Apple seine Fernseh-Ambitionen und kauft ein Filmstudio?

Von

Der Preis ist heiß. Für 85 Milliarden Dollar geht Time Warner an AT&T: Der Telekomveteran schnappt sich in einer sogenannten vertikalen Akquisition einen der renommiertesten Medienkonzerne der Welt, um ein Internet-Unternehmen modernsten Zuschnitts zu schaffen, das gleichzeitig Zugang als auch Inhalte kontrolliert.

At $85.4 billion, AT&T’s acquisition of Time Warner is the second-biggest showbiz merger of all time https://t.co/fAGu311uGD pic.twitter.com/LE2cV87YAm — Variety (@Variety) June 12, 2018

Es ist die zweitgrößte Akquisition der Unterhaltungsindustrie – ironischerweise nach Time Warners erster Übernahme durch AOL im Jahre 2000 –, die angesichts der lange Zeit aufgestauten Übernahmefantasien in der Medienindustrie keinesfalls als zu teuer bezahlt erscheint. Gestern zog Comcast mit einer Offerte für Teile von 21st Century mit einer Offerte über 65 Milliarden Dollar nach.

Mega-Merger: “Die Türen für sind weit offen”

Geht es nach James Dinan, Gründer des Vermögensverwalters York Capital Management, dürfte das wegweisende Time Warner-Urteil diese Woche die Übernahmeaktivitäten in der Medienbranche nachhaltig stimulieren. “Die Türen (für Mega-Meger) sind weit offen”, erklärte Dinan gegenüber dem Finanzsender CNBC.

“The gates are wide open” for new deals as well as the closure of existing ones, says billionaire Jamie Dinan after the AT&T and Time Warner ruling. https://t.co/vlU6YMM94P — CNBC (@CNBC) June 14, 2018

Anzeige

Davon könnte sich möglicherweise auch der wertvollste Konzern der Welt anstecken lassen, mutmaßt AppleInsider. Das Tech-Blog spekuliert darüber, dass Apple nach dem Beginn seiner Content-Offensive nun selbst versucht sein könnte, ein Film-Produktionsstudio zu übernehmen, um seine Bewegtbild-Ambitionen voranzutreiben.

A24 und Lionsgate: Übernahmeobjekte für Apple?

Während Mega-Medien-Merger in der Dimension von Netflix und Disney weder zu Apples Tradition passen noch nach der Rückführung des Auslandskapitals an Aktionäre finanzierbar wären, könnte das Interesse auf ein kleineres bis mittelgroßes Studio in den Dimensionen von “Mad Men”-Macher Lionsgate (Börsenwert: knapp 5 Milliarden Dollar) oder dem auf Independent-Filmen fokussierte Studio A24 (“Moonlight”) fallen, mutmaßt AppleInsider. Das Hollywood-Branchenportal Tracking-Board hatte das Übernahmegerücht von A24 erstmals im März aufgebracht.

Für die Serien- und Film-Bemühungen hat Apple unterdessen mit Jamie Erlicht und Zack Van Amburg, die die Erfolgsserien „Breaking Bad“ und „Better Call Saul“ mitentwickelt haben, zwei absolute Top-Manager aus Hollywood verpflichtet.

Apple investiert 2018 bereits 1 Milliarde Dollar für Eigenproduktionen

Die ersten hochkarätigen Serien werfen bereits ihre Schatten voraus: So sicherte sich Apple zudem die Dienste von Star-Regisseur Steve Spielberg für eine Neuauflage seiner “Unglaublichen Geschichten”, während Jennifer Aniston und Reese Witherspoon in einer Serie über das Frühstücksfernsehen Hollywood-Glamour der höchsten Kategorie nach Cupertino bringen sollen.

Apple soll nach übereinstimmenden Berichten in diesem Jahr immerhin schon eine Milliarde Dollar für eigene Serienproduktionen aufwenden – 2022 soll das Volumen nach Einschätzung des langjährigen Tech-Analysten Gene Munster (heute Wagnisfinanzierer bei Loup Ventures) bereits auf 4,23 Milliarden Dollar ansteigen, dürfte damit in der nächsten Dekade jedoch immer noch sehr weit hinter den Dimensionen von Netflix und Amazon Prime hinterherhinken. Die Akquisition eines Filmstudios könnte Apple entsprechend die nötige Dynamik bei seiner Aufholjagd in der Fernsehindustrie verschaffen.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.