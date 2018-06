trending: Stefan Effenberg, Julen Lopetegui, Sebastian Kurz, “Dumbo” und die Pizza-Kette Domino’s, die Straßen repariert

#trending // FIFA WM 2018 Zwei Themen prägten den Tag vor dem offiziellen Start der Fußball-WM in Russland: der Rausschmiss des spanischen Trainers Julen Lopetegui und die Vergabe der WM 2026 in die USA, nach Kanada und Mexiko. Die Entlassung Lopeteguis einen Tag nachdem sein Wechsel zu Real Madrid nach dem Turnier bekannt wurde, sorgte weltweit für Schlagzeilen mit fünfstelligen Interaktionsraten – in Großbritannien, Spanien, Brasilien, Frankreich, usw. Die Vergabe der WM 2026 kam natürlich vor allem in den drei Nationen gut an, die nun das Turnier ausrichten werden: Die New York Times erreichte mit einem Artikel 60.000 Likes & Co., der mexikanische Ableger von ESPN 56.000 und das kanadische CBC 22.000. Die Facebook-Seite Fox Soccer sammelte mit “We got the Cup!” sogar 175.000 Interaktionen ein.