#trending // Worldwide Kommen wir also noch zum weltpolitisch größten Ereignis des Tages, dem Treffen von Donald Trump und Kim Jong-un in Singapur. Wie historisch die Veranstaltung war, darüber gehen die Meinungen auseinender. Die Trump-Seite ist begeistert und redet davon, dass neue Zeiten anbrechen, die Trump-Kritiker sagen, der einzige Gewinner des Treffens heiße Kim, weil sich Nordkorea für nichts Konkretes wirklich verpflichtet hat. Schaut man auf die erfolgreichsten US-Artikel in den sozialen Netzwerken, so hat die Trump-Seite die Nase vorn: Der Fox-News-Text: “North Korea agrees to ‘complete denuclearization of the Korean Peninsula’ after Trump-Kim summit” sammelte mehr als 400.000 Interaktionen bei Facebook und Twitter ein. Mit großem Abstand dahinter: die erfolgreichste Analyse der Gegenseite. Die New York Times erreichte mit ihrem Kommentar “Trump Was Outfoxed in Singapore” 115.000 Likes, etc. Ob der Tag nun tatsächlich in die Geschichte eingehen wird – oder eben nicht – wird sich erst zeigen müssen.