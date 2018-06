#trending // Worldwide

Die US-Amerikaner diskutierten am Montag in den sozialen Netzwerken vor allem über Robert De Niro. Die Schauspieler-Legende betrat bei den Tony Awards, dem wichtigsten US-amerikanischen Theater- und Musical-Preis, die Bühne und sagte: “I’m gonna say one thing: Fuck Trump!”. Nach fast 30 Sekunden Jubel und Applaus fügte er hinzu: “It’s no longer ‘down with Trump’, it’s ‘Fuck Trump!'”. Die US-TV-Zuschauer rätselten zunächst, was De Niro gesagt hat, denn es wurde weggepiept. Doch durch Twitter & Co. wurde es schnell klar, zahllose US-Medien berichteten zudem mit Artikeln. Fox News sammelte über 450.000 Interaktionen auf Facebook und Twitter ein, CNN 82.000, die HuffPost 80.000 und Variety 50.000.

Auf der Facebook-Seite von Fox News wurde De Niro erwartungsgemäß beschimpft: “Old Italian grandpas are always the cutest.. really… tell him to go and eat a gelato with the kiddies and let people who are still mentally valid take care of business”, lautete ein Kommentar, “Biased idiots applauding a biased idiot. No surprise. Such is Hollywood” ein anderer. De Niro entschuldigte sich am Montag übrigens – aber nicht für sein “Fuck Trump!”, sondern bei Justin Trudeau für das “idotic behavior of my president” nach dem G7-Gipfel.