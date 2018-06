Facebook ist wie eine Bar – und wäre ohne Instagram und WhatsApp nur noch einen Bruchteil wert

Was wäre Facebook ohne seine zugekauften Töchter Instagram und WhatsApp wert? Nach Einschätzung von Hedgefondsmanager Cody Willard nur noch einen Bruchteil der heutigen Bewertung. Der frühere Fox News-Moderator zeigte sich erschüttert über die Qualität des News Feeds des weltgrößten Social Networks. Das toxische Treiben auf dem Social Network hat unterdessen die Daily Show in einem Viral-Clip auf den Punkt gebracht: Nutzer würden sich demnach wie Betrunkene in einer Bar verhalten...