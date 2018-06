Ein historischer Moment, sechs Blickwinkel: Wie Merkel, Trump & Co. mit ihren G7-Fotos Politik machen

Von

Als erstes twitterte Merkel-Sprecher Steffen Seibert das Bild, das sehr schnell zum globalen Symbolbild für das historische Debakel des G7-Gipfels wurde. Die Kanzlerin scheint engagiert für ihre Sache zu kämpfen. Neben ihr stehen der japanische Präsident Shinzō Abe und Emmanuel Macron. Donald Trump wirkt in diesem Moment wie ein trotziges Kind.

Zweiter Tag des #G7-Gipfels in Kanada: Beratungen am Rande der offiziellen Tagesordnung #G7Charlevoix pic.twitter.com/5GiGF6zTHr — Steffen Seibert (@RegSprecher) June 9, 2018

In dürren Worten erklärt Seibert zu dem Schnappschuss: “Zweiter Tag des #G7-Gipfels in Kanada: Beratungen am Rande der offiziellen Tagesordnung #G7Charlevoix”

Tatsächlich stritten in diesem Moment die Mächtigen über die Abschlusserklärung, die später von Trump widerrufen wurde, wodurch er den Gipfel via Twitter und aus der Air Force One heraus zum Debakel machte. All dies fasst das Foto von Jesco Denzel, dem offiziellen Fotografen der Bundesregierung bei diesem Termin, in einem Bild perfekt zusammen.

Das Foto ist zudem aber auch ein gutes Beispiel dafür, dass es gerade bei visuellen Darstellungen auf die richtige Perspektive ankommt. Denn von diesen Minuten der intensiven Verhandlungen zwischen den mächtigsten Politikern der Welt, gibt es unterschiedliche Fotodokumente, die jeweils eine andere (Bild)-Geschichte erzählen.

Da wäre der nette Märchenonkel Donald Trump. Auf diesem Foto eines Mitarbeiters des US-Präsidenten stehen sein Dienstherr und die englische Premierministerin Theresa May im Mittelpunkt. Trump scheint entspannt zu referieren, während die versammelten Staatschefs seinen Worten interessiert lauschen.

A look at negotiations, from behind the scenes at the #G7Charlevoix Summit. pic.twitter.com/2LdJAgt6fE — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) June 9, 2018

Da wäre der wütende Herr Macron. Es gibt das Foto des französischen Präsidenten, auf dem zu sehen ist, wie er voller Engagement auf den trotzigen Trump einredet. Der US-Präsident selbst ist dabei gar nicht zu sehen.

Da wären noch die Varianten, die das Team des kanadischen Gastgebers Justin Trudeau und des japanischen Präsidenten Abe verbreiteten.

…and two more: 5) by Trudeau‘s photographer 🇨🇦

6) by Abe‘s team 🇯🇵 pic.twitter.com/VGgFtNxQ6C — Fabian Reinbold (@fabreinbold) June 10, 2018

Vielleicht war aber auch alles anders und die mächtigsten Menschen der Welt hatte jede Menge Spaß, wie dieses Foto suggeriert.

Here's another picture taken around the same time where everyone looks quite friendly…so maybe we shouldn't read too much into the first one perhaps. pic.twitter.com/mEjjP2d4R3 — Roland Hughes (@hughesroland) June 10, 2018

Wahrscheinlich geben die Darstellungen von Merkel und Macron die allgemeine Stimmung auf dem Gipfel am treffendsten wider, jedoch zeigen die anderen Fotos, dass ein Bild zwar mehr als tausend Worte sagen kann, dass muss aber nicht immer zwingend die absolute Wahrheit sein.

Tatsächlich sind die unterschiedlichen Bilder geradezu ein Lehrstück der politischen Kommunikation, wie man als Top-Politiker die Macht eines Fotos am besten für sich und sein Image nutzen kann. In der Vor-Trump-Ära war der Obama-Fotograf Pete Souza der erste Großmeister in der Politiker-Präsentation in den sozialen Netzwerken.

Das G7-Foto von Denzel zeigt, welche Meisterschaft Angela Merkel und ihr Team in dieser Disziplin mittlerweile erlangt haben. Allein ein Blick auf die Webseite von Denzel zeigt, dass der Fotograf ein echter Könner darin ist, die Kanzlerin als Politikerin zu inszenieren, der die Mächtigen der Welt zuhören.

