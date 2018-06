IVW-Analyse Mai: Flohmarkt-App Shpock springt in die Top 50, Wetter-Anbieter mit massivem Plus, WetterOnline sogar mit Rekord

Von

Mit 460,6 Mio. Inlands-Visits bleibt ebay Kleinanzeigen die unangefochtene Nummer 1 des IVW-Rankings. Mit einem Plus von 10,2 Mio. baute der Marktplatz seinen Vorsprung auf Bild und T-Online sogar noch aus. Die größten Gewinner im Vorderfeld des IVW-Rankings verzeichnen aber WetterOnline, wetter.com und Wetter.de. Das Trio steigerte sich um jeweils mehr als 30% gegenüber dem April, WetterOnline stellte mit 251,1 Mio. sogar einen neuen Rekord auf. Ebenfalls dick im Plus: ImmobilienScout24.

IVW Mai 2018: Top 50 Angebote (Online+Mobile) Visits gesamt Visits Inland Mai vs. April 1 ebay Kleinanzeigen 485.515.882 460.639.030 10.206.299 2,3% 2 Bild.de 386.442.268 346.039.197 234.270 0,1% 3 T-Online Contentangebot 356.119.768 341.641.006 8.769.107 2,6% 4 WetterOnline 356.055.119 251.096.317 67.337.456 36,6% 5 Spiegel Online 242.066.683 204.974.164 5.629.176 2,8% 6 wetter.com 200.409.859 180.118.760 42.223.565 30,6% 7 Focus Online 168.629.406 151.947.951 1.653.434 1,1% 8 kicker online 146.916.441 135.337.245 -27.252.688 -16,8% 9 upday 582.516.637 118.981.499 -4.236.717 -3,4% 10 n-tv.de 128.451.897 115.697.517 -2.928.223 -2,5% 11 eBay – Der weltweite Online-Marktplatz 124.809.523 108.099.438 -8.421.634 -7,2% 12 Welt 116.054.072 102.106.065 -3.805.760 -3,6% 13 mobile.de Der Automarkt 127.136.067 88.917.256 -379.713 -0,4% 14 ImmobilienScout24 86.695.244 81.894.637 13.116.203 19,1% 15 Sport1 85.886.763 77.113.901 -1.752.088 -2,2% 16 Chefkoch.de 73.775.460 66.152.015 364.228 0,6% 17 Zeit Online 67.058.373 55.475.776 -907.881 -1,6% 18 TV Spielfilm.de 55.993.043 52.473.764 662.362 1,3% 19 twitch.tv 397.858.344 51.464.466 1.557.376 3,1% 20 Süddeutsche.de 59.039.086 49.831.672 -2.541.305 -4,9% 21 Wetter.de 50.714.839 48.118.400 12.274.637 34,2% 22 Chip Online 55.554.037 47.427.740 -820.456 -1,7% 23 stern.de 53.389.560 45.664.806 -5.177.593 -10,2% 24 FAZ.net 54.657.892 45.115.452 -2.073.742 -4,4% 25 Xing 48.737.074 41.311.486 -576.555 -1,4% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Große Verluste verzeichnete im Mai kicker online – eine völlige Normalität, wenn die Saisons der Fußball-Ligen zu Ende gehen. Die WM, die in der kommenden Woche startet, wird die Traffic-Verluste in diesem Sommer etwas auffangen. Traditionell nach oben geht es am in den Pausen der Fußball-Ligen für Transfermarkt.de. Der Grund: Im Sommer und Winter werden die Spieler-Transfers getätigt, die Gerüchteküche brodelt, usw. Um 40,1% ging es für das Angebot gegenüber dem April nach oben.

Weitere große Gewinner auf den Plätzen 26 bis 50: Wunderweib, sowie die Nachrichten-Angebote tz, Merkur.de und Tag24. Eine gesonderte Analyse zum Online-Nachrichtenmarkt lesen Sie an dieser Stelle. Außerdem dick im Plus: die erwähnte “Flohmarkt-App” Shpock, die mit 24,9% zusätzlichen Inlands-Visits erstmals in die Top 50 einsteigt.

IVW Mai 2018: Top 50 Angebote (Online+Mobile) Visits gesamt Visits Inland Mai vs. April 26 Funke Medien NRW 42.806.901 40.539.006 6.718.111 19,9% 27 autobild.de 43.131.457 38.563.797 5.310.885 16,0% 28 freenet.de 39.299.301 37.202.036 -191.783 -0,5% 29 gutefrage.net 40.748.482 35.046.368 -3.142.163 -8,2% 30 Transfermarkt.de – Das Fußballportal 58.177.053 34.954.041 9.997.920 40,1% 31 AutoScout24 64.247.519 33.610.488 -671.697 -2,0% 32 Bunte.de 38.001.911 32.441.286 2.385.328 7,9% 33 Express Online 33.482.618 31.375.246 1.633.229 5,5% 34 Computerbild.de 35.330.316 31.250.949 -103.594 -0,3% 35 RTL.de 30.678.693 27.490.789 3.841.475 16,2% 36 Wunderweib 31.463.276 26.875.399 5.255.034 24,3% 37 heise online 30.869.499 26.409.178 903.016 3,5% 38 Gala.de 31.513.282 24.926.463 2.965.170 13,5% 39 Shazam App 24.939.302 24.209.037 1.244.817 5,4% 40 finanzen.net – Das Finanzportal 29.553.044 24.193.035 120.468 0,5% 41 auto motor und sport 26.212.993 23.387.323 2.330.692 11,1% 42 tz 25.387.144 23.197.027 4.164.656 21,9% 43 RND 23.838.091 22.376.225 951.533 4,4% 44 Merkur.de 23.586.569 22.112.845 4.933.157 28,7% 45 Tag24 21.990.658 21.137.332 5.080.250 31,6% 46 Shpock – Die Flohmarkt App 20.308.341 20.072.756 3.999.625 24,9% 47 GameStar 22.005.803 19.219.787 1.421.818 8,0% 48 Das Telefonbuch 20.092.241 18.889.116 61.612 0,3% 49 radio.de 34.756.928 18.843.387 430.848 2,3% 50 RP Online 20.390.911 18.676.871 -3.188.538 -14,6% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Im reinen Mobile-Ranking finden sich ähnliche Gewinner: WetterOnline, wetter.com, ImmobilienScout24 und die Funke Medien NRW, die sich um 27,3% steigerten. Deutlich nach unten ging es auch hier für den kicker, zudem für den stern:

IVW Mai 2018: Top 20 Angebote (nur Mobile) Visits gesamt Visits Inland Mai vs. April 1 ebay Kleinanzeigen 394.805.990 378.135.849 12.011.972 3,3% 2 Bild.de 263.201.969 239.135.139 1.383.247 0,6% 3 WetterOnline 296.251.112 199.826.650 54.210.837 37,2% 4 T-Online Contentangebot 178.555.049 170.816.956 17.619.623 11,5% 5 Spiegel Online 158.575.870 136.510.491 6.673.320 5,1% 6 upday 582.516.637 118.981.499 -4.236.717 -3,4% 7 kicker online 125.547.160 116.817.068 -24.487.716 -17,3% 8 wetter.com 119.824.876 112.921.335 25.742.709 29,5% 9 Focus Online 118.530.540 108.085.171 1.184.806 1,1% 10 n-tv.de 97.809.851 89.052.164 -2.887.241 -3,1% 11 Sport1 71.620.637 64.756.596 -1.774.708 -2,7% 12 Welt 71.532.801 63.872.200 -3.731.636 -5,5% 13 ImmobilienScout24 62.907.917 60.285.999 12.784.202 26,9% 14 mobile.de Der Automarkt 77.483.455 59.306.120 454.567 0,8% 15 Chefkoch.de 52.928.609 48.063.614 -6.626 0,0% 16 TV Spielfilm.de 47.517.279 44.866.981 677.024 1,5% 17 Zeit Online 37.398.278 31.879.348 -1.138.857 -3,4% 18 stern.de 36.300.991 31.515.240 -4.690.931 -13,0% 19 Süddeutsche.de 35.810.295 30.558.318 -1.840.687 -5,7% 20 Funke Medien NRW 29.850.195 28.584.200 6.126.554 27,3% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA Anzeige

Same procedure in der Top 20 der herkömmlichen, für stationäre Rechner programmierten Websites: Auch hier gewannen wetter.com, WetterOnline und Wetter.de am deutlichsten hinzu. Außerdem Tag24 und RTL.de. Die größten Verluste gab es für ebay, das beinahe hinter Bild zurück gefallen wäre.

IVW Mai 2018: Top 20 Angebote (nur Online) Visits gesamt Visits Inland Mai vs. April 1 T-Online Contentangebot 177.564.719 170.824.050 -8.850.516 -4,9% 2 eBay – Der weltweite Online-Marktplatz 124.809.523 108.099.438 -8.421.634 -7,2% 3 Bild.de 123.240.299 106.904.058 -1.148.977 -1,1% 4 ebay Kleinanzeigen 90.709.892 82.503.181 -1.805.673 -2,1% 5 Spiegel Online 83.490.813 68.463.673 -1.044.144 -1,5% 6 wetter.com 80.584.983 67.197.425 16.480.856 32,5% 7 WetterOnline 59.804.007 51.269.667 13.126.619 34,4% 8 Focus Online 50.093.248 43.858.551 469.006 1,1% 9 Wetter.de 41.148.652 38.897.312 10.472.924 36,8% 10 Welt 44.521.271 38.233.865 -74.124 -0,2% 11 twitch.tv 33.862.186 30.344.114 588.622 2,0% 12 mobile.de Der Automarkt 49.652.612 29.611.136 -834.280 -2,7% 13 RTL.de 30.361.673 27.225.599 3.827.054 16,4% 14 n-tv.de 30.642.046 26.645.353 -40.982 -0,2% 15 Chip Online 31.237.269 26.067.199 -48.247 -0,2% 16 Computerbild.de 29.369.972 26.063.351 -230.726 -0,9% 17 Zeit Online 29.660.095 23.596.428 230.976 1,0% 18 ImmobilienScout24 23.787.327 21.608.638 332.001 1,6% 19 Tag24 21.990.658 21.137.332 5.080.250 31,6% 20 Süddeutsche.de 23.228.791 19.273.354 -700.618 -3,5% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Die größten Gewinner des Monats haben wir nun zur Genüge gewürdigt. Hier nochmal die jeweiligen Top-5-Tabellen inklusive der Wetter-Angebote:

IVW Mai 2018: Top 5 Gewinner Visits gesamt Visits Inland Mai vs. April Gesamt (Online+Mobile) 1 WetterOnline 356.055.119 251.096.317 67.337.456 36,6% 2 wetter.com 200.409.859 180.118.760 42.223.565 30,6% 3 ImmobilienScout24 86.695.244 81.894.637 13.116.203 19,1% 4 Wetter.de 50.714.839 48.118.400 12.274.637 34,2% 5 ebay Kleinanzeigen 485.515.882 460.639.030 10.206.299 2,3% nur Online 1 wetter.com 80.584.983 67.197.425 16.480.856 32,5% 2 WetterOnline 59.804.007 51.269.667 13.126.619 34,4% 3 Wetter.de 41.148.652 38.897.312 10.472.924 36,8% 4 Tag24 21.990.658 21.137.332 5.080.250 31,6% 5 Merkur.de 16.520.481 15.497.580 4.733.654 44,0% nur Mobile 1 WetterOnline 296.251.112 199.826.650 54.210.837 37,2% 2 wetter.com 119.824.876 112.921.335 25.742.709 29,5% 3 T-Online Contentangebot 178.555.049 170.816.956 17.619.623 11,5% 4 ImmobilienScout24 62.907.917 60.285.999 12.784.202 26,9% 5 ebay Kleinanzeigen 394.805.990 378.135.849 12.011.972 3,3% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Zu den größten Verlierern nach absoluten Zahlen gehören auch noch die App TorAlarm, für die das gleiche gilt wie für den kicker. Das dicke Minus von urbia und TV Movie hat mit Sondereffekten zu tun: Bei urbia wurden im Mai die mobilen Visits nicht mitgezählt, bei TV Movie die der stationären Website. Grund laut IVW jeweils: “Keine Ausweisung der Nutzungsdaten aufgrund einer nicht richtlinienkonformen Erhebung der Nutzungsdaten.”

IVW Mai 2018: Top 5 Verlierer Visits gesamt Visits Inland Mai vs. April Gesamt (Online+Mobile) 1 kicker online 146.916.441 135.337.245 -27.252.688 -16,8% 2 urbia – we are family! 2.710.703 2.130.973 -9.524.226 -81,7% 3 TorAlarm Fußball Live 13.828.501 11.859.928 -9.091.483 -43,4% 4 eBay – Der weltweite Online-Marktplatz 124.809.523 108.099.438 -8.421.634 -7,2% 5 TV Movie.de 11.095.754 10.411.019 -5.225.145 -33,4% nur Online 1 T-Online Contentangebot 177.564.719 170.824.050 -8.850.516 -4,9% 2 eBay – Der weltweite Online-Marktplatz 124.809.523 108.099.438 -8.421.634 -7,2% 3 kicker online 21.369.281 18.520.177 -2.764.972 -13,0% 4 ebay Kleinanzeigen 90.709.892 82.503.181 -1.805.673 -2,1% 5 Handelsblatt.com 8.838.618 6.994.726 -1.424.831 -16,9% nur Mobile 1 kicker online 125.547.160 116.817.068 -24.487.716 -17,3% 2 TorAlarm Fußball Live 13.828.501 11.859.928 -9.091.483 -43,4% 3 stern.de 36.300.991 31.515.240 -4.690.931 -13,0% 4 upday 582.516.637 118.981.499 -4.236.717 -3,4% 5 WELT 71.532.801 63.872.200 -3.731.636 -5,5% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

