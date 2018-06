Trotz Maschmeyers “Start up”-Flop: Sat.1 wagt mit “Wie genial ist das denn?” eine tägliche Vorabend-Erfindershow

Ein wirklicher Erfolg war "Start up" nicht für Sat.1: Der von Carsten Maschmeyer moderierte Ausflug des Privatsenders in die deutsche Gründerszene flog wegen schwacher Quoten nach nur wenigen Ausgaben aus dem Programm und ging im Internet zu Ende. Trotzdem versucht sich der Sender nun erneut an einer Show für Gründer und Erfinder, und das sogar täglich: "Wie genial ist das denn?" geht im Vorabend auf Sendung.