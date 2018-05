“Rassimus keine bekannte Nebenwirkung”: Pharmariese Sanofi kontert durchsichtige Twitter-Ausrede von Roseanne

Von

Roseanne Barr hatte per Twitter die Afro-Amerikanerin Valerie Jarrett, einst Beraterin des damaligen US-Präsidenten Barack Obama, als Baby der “Muslimbruderschaft und Planet der Affen” beleidigt. Danach löschte sie den Tweet und entschuldigte sich bei Jarrett und “allen Amerikanern”. “Es tut mir wirklich leid, dass ich einen schlechten Witz über ihre Politik und ihr Aussehen gemacht habe. Ich hätte es besser wissen sollen. Vergebt mir, mein Witz war schlechter Geschmack.”

Trotz der schnellen Entschuldigung entschloss sich der TV-Sender ABC sofort, die Sitcom abzusetzen. “Roseannes Twitter-Mitteilung ist abscheulich, abstoßend und stimmt nicht mit unseren Werten überein, und wir haben entschieden, ihre Show abzusetzen”, erklärte ABC-Präsident Channing Dungey.

no, i didnt i blamed myself. stop lying. Yes, I have had odd ambien experiences on tweeting late at night-like many other ppl do. I BLAME MYSELF OK? it's just an explanation not an excuse, Ok, bully?

— Roseanne Barr (@therealroseanne) May 30, 2018