Cover-Check: Der Focus fällt mit dem Thema “Einsamkeit” auf ein Kiosk-Jahres-Tief, auch Spiegel und stern unter dem Soll

"Freunde finden, länger leben": Diese Titelzeile zum Thema "Raus aus der Einsamkeit" hat dem Focus einen neuen Jahres-Minusrekord im Einzelverkauf beschert. Nur 48.823 griffen in Kiosken, Supermärkten, etc. zu - so wenige wie bei keinem anderen Focus des bisherigen Jahres 2018. Unter ihrem Normalniveau blieben mit ihren Ausgaben 18/2018 auch Der Spiegel und der stern.