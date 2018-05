Das Champions-League-Finale hat natürlich für gigantisches Interesse bei den Fußball-Fans gesorgt. Auch in den sozialen Netzwerken: ein Jubel-Video von Real Madrid erreichte fast 12 Mio. Views auf Facebook, sowie 1,3 Mio. Likes, Reactions, Shares und Kommentare, Cristiano Ronaldo sammelte 7,8 Mio. Likes auf Instagram mit einem Pokal-Foto ein.

Für viele Reaktionen sorgte aber auch ein unterlegener Spieler: der deutsche Liverpool-Torwart Loris Karius, der mit seinen beiden Fehlern das Ergebnis deutlich beeinflusst hatte. Er entschuldigte sich am Sonntagnachmittag mit den emotionalen Worten „Haven’t really slept until now… the scenes are still running through my head again and again… I’m infinitely sorry to my teammates, for you fans, and for all the staff. I know that I messed it up with the two mistakes and let you all down…“ auf Twitter und sammelte damit mehr als 270.000 Likes und Retweets ein. Auf Facebook gab es noch eine etwas längere Version. Offenbar haben Karius‘ Fehler auch einige Idioten auf den Plan gerufen, die Hasskommentare und Morddrohungen gegen Karius und seine Familie posteten. Beschämend.

Haven’t really slept until now… the scenes are still running through my head again and again… I'm infinitely sorry to my teammates, for you fans, and for all the staff. I know that I messed it up with the two mistakes and let you all down… pic.twitter.com/w9GixPiQDC

