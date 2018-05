Morning Briefing in Eigenregie: Gabor Steingarts neuer Newsletter startet am 11. Juni

Am 11. Juni startet der ehemalige Handelsblatt-Herausgeber Gabor Steingart sein Morning Briefing als neu aufgelegten täglichen Newsletter. Dies kündigte er seinen Abonnenten am frühen Montagmorgen in einer ersten Mail an. Das Morning Briefing war in den vergangenen Jahren zu Steingarts Sprachrohr geworden. Das Handelsblatt Morning Briefing des Wirtschaftsblatts erscheint weiterhin parallel.

Von

„Ich lasse Sie nicht mehr alleine aufwachen“, schreibt Gabor Steingart in dem ersten Newsletter nach seinem Ausscheiden aus der Handelsblatt Media Group. Am Montag, dem 11. Juni gehe es mit einem neue Morning Briefing los. „Wir starten wieder gemeinsam in den Tag“, so der ehemalige Herausgeber.

Dass er seinen morgendlichen Newsletter weiterführen will, hatte Steingart bereits im Februar dieses Jahres angekündigt. Kurz nachdem bekannt wurde, dass er das Handelsblatt verlassen wird. Zuvor hatte Handelsblatt-Verleger Dieter von Holtzbrinck bekannt gegeben, die „berufliche Partnerschaft“ zu beenden. Von Holtzbrinck ist Haupteigner der Handelsblatt Media Group. Die Dvh Medien GmbH sprach damals von „Differenzen in wesentlichen gesellschaftsrechtlichen Fragen“ und einer „unterschiedlichen Beurteilung journalistischer Standards“ in einem Einzelfall.

Anzeige

Das ursprünglich von Steingart eingeführte Morning Briefing, das inzwischen mehrere hunderttausend Abonnenten hat, wird seit dessen Ausscheiden aus seinen Funktionen werktäglich von Ex-Handelsblatt-Chefredakteur Hans-Jürgen Jakobs sowie dem amtierenden Blattmacher Sven Affhüppe verfasst.

MEEDIA gehört zur Handelsblatt Media Group.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.