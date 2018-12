“Sie haben richtig viel gebacken bekommen”: Vodafone, Telekom und Thyssenkrupp schicken ihre CEOs in die Weihnachtsbäckerei

Telekom-CEO Tim Höttges, Vodafone-Boss Hannes Ametsreiter und der Vorstand von Thyssenkrupp haben in der Weihnachtszeit eine Sache gemeinsam: Sie alle haben sich für ihre öffentlichen Ansprachen an die Mitarbeiter in die Weihnachtsbäckerei begeben. Was wie Absprache aussieht, scheint lediglich dem Zufall geschuldet zu sein - und einer gewissen Ideen-Armut. Dass ein Weihnachtsvideo auch kreativer ausfallen kann, zeigt Daimler-Boss Dieter Zetsche.