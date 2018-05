DSGVO tritt in Kraft, das Chaos ist perfekt – und das Netz flüchtet sich in Galgenhumor

Der Wahnsinn nimmt seinen Lauf: Seit Mitternacht greift die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) – und kaum einer weiß, was sie in der Praxis eigentlich bedeutet. Unternehmen, Website-Betreiber, Fotografen, Newsletter-Versender und Blogger fragen sich, ob sie der neuen Datenschutzrichtlinie vollauf entsprechen – oder am Ende Gefahr laufen, mit Bußgeld sanktioniert zu werden. Entsprechend wurden viele Nutzer in den vergangenen Stunden mit einer wahren Mail-Flut bombardiert, in der die Zustimmung zur Datennutzung eingefordert wird. Das Social Web reagiert genervt – und mit Galgenhumor.

Von

Wie wohl kaum eine andere EU-Verordnung rüttelt wie DSGVO den Internetalltag durch. Wirklich an alles gedacht? Muss noch ein Muster-Disclaimer ins Blog oder wird am Ende alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und was ist mit diesem Wust an Mails. Zustimmen, ignorieren oder was?

Fest steht: der 25. Mai ist ein denkwürdiger Tag. So ein perfektes Chaos hat das EU-Internet wohl noch nie erlebt. Entsprechend fällt das Echo von Betroffenen (also am Ende von jedem Nutzer) im Social Web aus:

Ich habe die heutige E-Mail der @commerzbank zur #DSGVO mal eben ins Deutsche übersetzt. pic.twitter.com/XCZo0Hsbgp — Richard Gutjahr (@gutjahr) May 23, 2018

Was die #DSGVO lustigerweise nicht kann: die Einwohnermeldeämter davon abhalten, Eure Postanschriften an Reklamefirmen zu verkaufen. — Mario Sixtus 馬六 🇪🇺🇭🇰 (@sixtus) May 24, 2018

Aber wenn die #DSGVO die Spam-Mails abschafft, wer sorgt sich dann noch um meine Karriere oder meine Potenz? Und werde ich Nadja23 vom Datingportal jemals kennen lernen? Und wem schenken die Scheichs künftig ihr Erbe? Ist das alles zuende gedacht?! Ich bezweifle das! — Flo (@flofi_kb) May 23, 2018

Noch nicht mal in Ruhe zum Zahnarzt kann man gehen!1!11 Überall #DSGVO pic.twitter.com/LGyLYkwZ5b — RA’in Nina Diercks (@RAinDiercks) May 17, 2018

„Und wie erklären Sie die Lücke im Lebenslauf in April und Mai 2018?“ „Da habe ich neuen Geschäftsbedingungen, Datenschutzbestimmungen und Newsletter-Abos zugestimmt.“ #DSGVO #GDPR — Stefan Evertz (@hirnrinde) May 17, 2018

Die SchülerInnen fragen, ob das „Recht auf Vergessen“ auch für Hausaufgaben gelte. #DSGVO — Kerstin Brune (@BruneKerstin) May 24, 2018

Sind eigentlich Grabsteine noch #DSGVO-konform? — Annabell Bils (@apreussler) May 24, 2018

RIP Denic Whois. Du warst mir ein treuer Begleiter in vielen Recherchen. Nun hat Dich das #DSGVO zu sich genommen. In tiefer Trauer. Dein Journalismus. pic.twitter.com/EafYLgLaem — Christian Fuchs (@ChristianFuchs_) May 24, 2018

#DSGVO ist, wenn Du plötzlich ohne eigenes Zutun aus sämtlichen Newsletter fliegst, was Dir vorher trotz eigenem Zutun nicht gelungen ist. — Mostly blocked by idiots (@FeeMitV2EH) May 23, 2018 Anzeige

Chuck Norris hat die Datenschutz-Grundverordnung vollständig umgesetzt. Schon zwei Mal. #DSGVO — ChuckNorrisGrundverordnung (@cngvo) May 23, 2018

#DSGVO-Trinkspiel. Bei jeder Mail mit Bitte um Last-Minute-Einwilligung für einen Newsletter einen Kurzen trinken. (Achtung: Bei Gefahr einer Alkoholvergiftung unverzüglich abbrechen!) — Katharina Nocun (@kattascha) May 24, 2018

Cheers an alle, die auch grad bei WordPress rumschrauben. #DSGVO — Leander Wattig (@leanderwattig) May 24, 2018

Wenn ich noch eine E-Mail bekomme mit dem Wort Datenschutz im Titel….. — Ina Steinbach-Lindemann (@Ina_Steinbach) May 24, 2018

Am besten gefällt mir ja, wie vielen Menschen die Nummer mit der #dsgvo genau am Tag vorher plötzlich auffällt. — Dennis Horn (@horn) May 24, 2018

Was ich derzeit von der #DSGVO mitbekomme: Vereine, Blogger und Kleinunternehmer werden massiv belastet, müssen teilweise ihre Angebote einstellen und sehen sich einer enormen Rechtsunsicherheit gegenüber. Den Mehrwert für die Verbraucher sehe ich dagegen leider (noch) nicht :/ — Phil Hackemann (@PhilHackemann) May 23, 2018

Bitte unterschreiben Sie diesen Tweet mit einem Schraubenzieher, wenn Ihnen die Tweets zur #dsgvo auch auf die Nerven gehen. ___________________________

(Ort, Datum, Unterschrift) — ⭐️Sternchen⭐️ (@BeiAnja) May 23, 2018

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.