„Der Döpfner von Notre-Dame“: Twitter-Nutzer widmen bekannten Journalisten Hauptrollen in Blockbustern

Von

So wird zum Beispiel mit dem leicht abgeänderten Filmtitel „Der Soldat James Reichelt“ auf die Berichterstattung des ehemaligen Kriegsreporter und jetzigen Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt angespielt – und auf den Oscar-prämierten Blockbuster „Der Soldat James Ryan“ verwiesen.

Zahlreiche große Branchennamen werden genannt: So erhalten unter anderem der Moderator und Nachrichtensprecher Jens Riewa, Zeit-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo und Heribert Prantl, Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, eine Rolle in großen Filmen des 21. Jahrhunderts.

— Gloomy Juliet's Cup of Tea (@koernal) May 25, 2018

Anderen Nutzer gehen in der Filmgeschichte in die 70er-,80er- und 90er-Jahre zurück. Der frühere „Tagesthemen“-Moderator Thomas Roth wird zum Teil eines US-amerikanischen Kriminalthrillers aus den 1970er-Jahren. Springer-CEO und BDZV-Präsident Mathias Döpfner ist nun Teil des Films „Der Glöckner von Notre-Dame“, der auf dem gleichnamigen historischen Roman von Victor Hugo basiert.

Dem Ex-Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und 2014 verstorbenen Frank Schirrmacher wird ebenfalls ein Tweet gewidmet; genauso wie Egon Erwin Kisch, der als „rasender Reporter“ in die journalistische Geschichte eingegangen ist.

Kisch Me If You Can #JournalistenFilme

— Sven Gantzkow (@SvenGantzkow) May 25, 2018