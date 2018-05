Springer stellt Verlagen Open-Source-Tool für DSGVO-Zustimmung zur Verfügung

Am Freitag tritt die neue DSGVO (Datenschutz Grundverordnung) in Kraft und die damit verbundene Nervosität scheint bei allen Beteiligten zuzunehmen. Unzählige Newsletter bitten derzeit um Bestätigung, Bücher zum Thema führen die Bestsellerlisten an. Axel Springer will nun anderen Publishern und Partnern bei einem konformen Umgang bei den Tracking-Technologien für personalisierte Angebote helfen und stellt seine Einwilligungs- und Transparenz-Software zum Start der DSGVO als Open-Source-Lizenz kostenlos zur Verfügung.