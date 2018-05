Im Alter von 85 Jahren: US-Schriftsteller Philip Roth ist gestorben

Er gehörte zu den bedeutendsten Autoren seiner Generation: Philip Roth. Der Schriftsteller galt als ewiger Anwärter auf den Literaturnobelpreis; für seinen Roman "Amerikanisches Idyll" erhielt er den Pulitzer-Preis. Nun ist er im Alter von 85 Jahren an Herzversagen gestorben. Dies berichteten zunächst die New York Times und der New Yorker unter Berufung auf Freunde des Autors.

Philip Roths Biograf Blake Bailey bestätigte die Nachricht am Mittwochmorgen via Twitter. Roth sei umgeben von engen Freunden gestorben, so Bailey.

Philip Roth died tonight, surrounded by lifelong friends who loved him dearly. A darling man and our greatest living writer. pic.twitter.com/v01QkXi7wD — Blake Bailey (@BlakeBaileyOn) 23. Mai 2018

Der Schriftsteller wurde 1933 in Newark, New York, als Sohn jüdischer Eltern geboren. Sei Debütroman „Good bye Columbus“ erschien im Jahr 1959; im Laufe seiner schriftstellerischen Karriere veröffentlichte er knapp 30 Romane, zahlreiche Novellen, Essays und Kurzgeschichten sowie mehrere Sachbücher.

Zu seinen bekanntesten Werken gehören „Amerikanisches Idyll“, „Der menschliche Makel“ sowie sämtliche Zuckerman-Geschichten über den fiktiven Schriftsteller – und Roths Alter Ego – Nathan Zuckerman. Sein letzter Roman, „Nemesis“ erschien im Jahr 2010; zwei Jahre später gab Philip Roth bekannt, sich vom Schreiben zurückzuziehen.

