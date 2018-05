Yanny oder Laurel? Der große Social-Media-Hype um einen kleinen Audioclip

Glaubt man den sozialen Netzwerken, gab es in dieser Woche nur eine einzige, wichtige Frage: Yanny oder Laurel? Sei Tagen wird heftig darüber diskutiert, ob in einer kleinen Sounddatei der Name „Yanny“ oder der Name „Laurel“ zu hören sei. Der Hype erinnert an "The Dress", das vor drei Jahren das Netz spaltete.

2015 wurde „The Dress“ zum viralen Internet-Hit und scheinbar die halbe Welt diskutierte darüber, ob entsprechendes Kleid nun blau-schwarz oder weiß-gold sei. Jetzt gibt es eine neue Frage, die das Netz in zwei Lager spaltet: „Yanny“oder „Laurel“

In dem kurzen Clip liest eine Computerstimme ein Wort vor, das sich für die einen offenbar wie „Yanny“ anhört und für die anderen wie „Laurel“:

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) 15. Mai 2018

Vor allem bei Twitter streiten sich die Nutzer darüber, wer das „richtige“ Wort versteht; auch zahlreiche Celebrities mischen sich in die hitzig-witzige Diskussion ein:

Literally everything at my show just stopped to see if people hear Laurel or Yanny. I hear Laurel. https://t.co/efWRw1Gj0L — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 15. Mai 2018

Some people hear Laurel. Other people are wrong. pic.twitter.com/OMGFO9L89E — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 17. Mai 2018

it’s so clearly laurel. I can’t even figure out how one would hear yanny. — christine teigen (@chrissyteigen) 15. Mai 2018

Die einzige Antwort, die ich noch bei der Frage #yannyorlaurel akzeptiere: pic.twitter.com/vNiiijt9LM — КUCHΞMΛNN (@DerKuchemann) 18. Mai 2018

IF YOU DON’T HEAR YANNY, YOU’RE NOT A HUMAN BEING AND YOU WILL SOON BE EXPOSED FOR BEING PART OF THE LAUREL CONSPIRACY! #yannyorlaurel pic.twitter.com/riDB0VRB1u — MIKE KRAMER (@BlexClex) 16. Mai 2018

Aber was ist denn nun korrekt? Dass Menschen die Töne unterschiedlich wahr nehmen, hat offenbar unter anderem etwas mit dem Alter des Gehörs zu tun. Ganz gut erklärt wird der ganze Hype in einem YouTube-Video von AsapScience:

