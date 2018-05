„Baby-Hitler töten!“: Generalstaatsanwaltschaft Berlin stellt Ermittlungen gegen Titanic ein

Von

Das Ende der Untersuchung bestätigt ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft gegenüber MEEDIA. Zuvor berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA darüber.

Die Ermittlungen gehen auf ein Posting der Titanic nach der Nationalratswahl in Österreich zurück, die Sebastian Kurz (ÖVP) gewann. Auf dem Bild ist eine Zielscheibe auf den Politiker gerichtet mit der Schlagzeile “Endlich möglich: Baby-Hitler töten!” Die Abbildung wurde an das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorbekämpfung in Österreich und an die Staatsanwaltschaft Wien gegeben, die den Fall nach Berlin weiterleitete, dort sitzt der Verlag des Satire-Magazins.

Gegenüber der APA sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, Martin Steltner, dass der Verdacht der “Aufforderung zu Straftaten” verworfen worden sei, weil das Bild offensichtlich keinen ernsthaften Mordruf darstelle. Ein Verfahren wegen Beleidigung sei zudem nicht möglich gewesen, weil Kurz keinen Strafantrag gestellt habe.

(lk)

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.