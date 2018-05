Umsatzsteigerung auf 615 Millionen Euro: DuMont mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2017

Die DuMont Mediengruppe befindet sich auf Wachstumskurs und konnte im Geschäftsjahr 2017 ihren Umsatz auf 615 Millionen Euro steigern. Das entspricht einem Plus von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der operative Gewinn (EBITDA) wuchs mit 7,5 Prozent Plus auf 72,3 Millionen Euro. Vorstandsvorsitzender Christoph Bauer will in den kommenden Jahren weiter in die Digitalisierung des Unternehmens investieren.