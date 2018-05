„Hoffentlich schon nächste Woche“: Facebook-Chef Mark Zuckerberg sagt wegen Datenskandal vor EU-Parlament aus

Von

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hatte sich bereits Mitte April optimistisch gezeigt, dass der Facebook-Chef nicht nur vor dem US-Kongress, sondern auch vor der Europäischen Union wegen des Datenskandals Rede und Antwort stehen werde.

„Wir sind zuversichtlich, dass Herr Zuckerberg auch bereit sein wird, unsere Fragen zu beantworten und damit zeigt, dass er sich ebenso gegenüber den europäischen Bürgern verpflichtet fühlt“, hatte Tajani seinerzeit erklärt.

Einen Monat später kann der 64-jährige Italiener die Zusage vermelden. „Facebook-Gründer und -CEO Mark Zuckerberg hat unsere Einladung angenommen. Er wird vor dem EU-Parlament erscheinen“, twitterte Tajani.

Mark Zuckerberg, Facebook CEO and founder, has accepted our invitation. He will come to the European Parliament. My full statement ⤵️ pic.twitter.com/FdmuDPl8Wb

— Antonio Tajani (@EP_President) May 16, 2018