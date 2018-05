Star-Analyst: Apples Emanzipation vom iPhone hat begonnen – das Service-Geschäft wird die Story der nächsten Dekade

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Apple die iPhone-Company: Wohl und Wehe des weiterhin wertvollsten Konzerns der Welt hängt vom Kultsmartphone aus Cupertino ab. Wie sich das iPhone verkauft, so tendiert Apple an der Wall Street. Weil das iPhone-Wachstum jedoch inzwischen verebbt ist, legt CEO Tim Cook den Fokus immer stärker auf die boomende Service-Sparte. Der langjährige Apple-Analyst und heutige Wagnisfinanzierer Gene Munster sieht darin die Zukunft des iKonzerns.

Der Automatismus greift seit über einer Dekade: Wie es dem iPhone geht, so geht es Apple. Die Verbindung scheint unentwirrbar: 62 Prozent seiner Umsätze erzielte der iKonzern auch im jüngsten Quartal immer noch mit dem Kultsmartphone.

Dass Apple an der Wall Street immer wieder zum Spielball von Gerüchten über iPhone-Verkäufe wird, unterstrichen die ersten vier Monaten des Jahres, die von Spekulationen um eine enttäuschende Nachfrage nach dem hochpreisigen iPhone X geprägt waren. Allein die Tatsache, dass das iPhone gegenüber dem Vorjahresquartal doch noch um ganze 2 Prozent zulegen könnte, ließ Apple zur massivsten Kursrallye in neun Jahren durchstarten – der Börsenwert legte um mehr als 100 Milliarden Dollar in nicht einmal zwei Wochen zu.

Hoffnungsträger Servicesparte: Umsatzwachstum von 30 Prozent

Weil das iPhone-Wachstum jedoch ausgereizt scheint, versucht Konzernchef Tim Cook die Abhängigkeit vom Kultsmartphone seit Jahren zu verringern – mit durchwachsenem Erfolg. Die einzige Unternehmenssparte, die seit Jahren nachhaltig zweistellige Zuwächse verbucht, ist der Servicebereich, der die Aktivitäten des App Stores, von iTunes, des Musik-Streaming-Dienstes Apple Music, des Cloud-Speicherdienst iCloud, des Bezahldienstes Apple Pay und des Garantieservices Apple Care bündelt.

Die Erlöse ziehen weiter ansehnlich an: Im jüngsten März-Quartal konnte Apple den Service-Umsatz um respektable 30 Prozent auf bereits 9,2 Milliarden Dollar steigern. Der Vergleich beweist allerdings auch: Obwohl die Service-Unit inzwischen zum zweit umsatzstärksten Unternehmensbereich erwachsen ist, setzt Apple mit seinen Internet-Aktivitäten nicht einmal ein Viertel der iPhone-Erlöse um.

Gene Munster: Service-Geschäft ist Apples Investmentstory der nächsten Dekade

Für den langjährigen Apple-Analysten Gene Munster, der sich seit Jahresbeginn als Wagnisfinanzierer bei Loup Ventures betätigt, ist das Service-Geschäft dennoch Apples eigentliche Investmentstory in der kommenden Dekade. „Alle zehn Jahre gibt es ein neues Paradigma in der Apple-Story, die Investoren beschäftigt“, erklärte Munster vor einigen Tagen in einer Kurzstudie, die dem Blog Apple 3.0 vorliegt.

So folgte auf den Fokus des Macs (1980-1985) die Ära Führungslosigkeit ohne Steve Jobs (1985-1997), dann das Comeback durch den iPod (2001–2006) und schließlich die iPhone-Ära (2007 bis heute). Das neue Paradigma werde nun vom Servicegeschäft bestimmt, glaubt Munster.

Ende des Produkt-Hypes

Munster sieht mit der wachsenden Bedeutung des Service-Geschäfts, das vor allem durch Abonnements (Apple Music, iCloud) in den kommenden Jahren verlässlich steigende Erlöse generieren dürfte, gleichzeitig ein Ende des Produkt-Hypes, der Apple seit Jahrzehnten umgibt.

„Apple als Service-Unternehmen braucht nicht keinen Superzyklus, um für Investoren attraktiv zu bleiben“, sieht Muster gleichzeitig eine Verschiebung von Apples Wahrnehmung an der Wall Street.

Bereits 50 Millionen Apple Music-Nutzer

Das Potenzial von Apples Service-Sparte hat Tech-Blogger Neil Cybart unterdessen näher erörtert. In dem Beitrag „Apples Service-Maschine“ rechnet der Betreiber des Apple-Blogs „Above Avalon“ u.a. die Brutto-Gewinnmarge der Service-Division vor, die nach Einschätzung des australischen Ex-Analysten bei 55 Prozent – und damit weit über den Konzerndurchschnitt liegen dürfte.

Apple selbst hat als Ziel ausgegeben, 2020 Umsätze von mehr als 50 Milliarden Dollar mit seinem Service-Geschäft erlösen zu wollen. Treiber für das beschleunigte Umsatzwachstum ist dabei unzweifelhaft der vor knapp drei Jahren gestartete Streaming-Dienst Apple Music, der zuletzt weiter an Wachstumsdynamik gewonnen hat.

Tim Cook: Sind sehr interessiert am Content-Geschäft

In einem umfangreichen Interview mit dem Finanzsender Bloomberg Apple-CEO Tim Cook verriet gestern, dass Apple Music inzwischen über 50 Millionen Nutzer verfüge – die kostenlose Probemitgliedschaft von drei Monaten allerdings mitgerechnet.

Zukünftig dürfte Apple sein Streaming-Angebot auch deutlich um Bewegtbild-Inhalte aufstocken, wie Gene Munster schon länger vermutet. Nach Einschätzung des langjährigen Tech-Analysten dürfte Apple sein zukünftiges Serien- und Filmangebot mit Apple Music zu einem Dienst verschmelzen und seinen Etat für Eigenproduktionen bis 2022 auf über 4 Milliarden Dollar steigern; das Budget soll in diesem Jahr bereits eine Milliarde Dollar betragen.

Tim Cook heizte die Spekulationen über Apples Serien- und Film-Pläne gestern im Bloomberg-Interview weiter an. „Wir sind sehr am Content-Geschäft interessiert“, erklärte Cook vielsagend.

