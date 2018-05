Cover-Check: Der stern fällt mit „Unser täglich Müll“ auf ein Kiosk-Jahres-Tief, Spiegel und Focus halbwegs solide

Von

Der Spiegel verkaufte von seiner Ausgabe 16/2018 in Supermärkten, Kiosken, Tankstellen, etc. 182.082 Exemplare – rund 5.500 mehr als in der Vorwoche. Auch der 3-Monats-Durchschnitt von aktuell 179.800 Einzelverkäufen wurde übertroffen, der 12-Monats-Durchschnitt von 194.800 hingegen nicht. Auf dem Titel prangten die Headline „Ist das noch mein Land?“ und die Unterzeile „Berechtigte Sorge, übertriebene Angst – die Fakten zur Debatte um Islam und Heimat“, sowie ein Gartenzwerg, der sich seine Mütze ins Gesicht zieht. Eine solide Spiegel-Verkaufszahl – mehr nicht. Insgesamt, also inklusive Abos, Lesezirkeln, Bordexemplaren und sonstigen Verkäufen, landete Der Spiegel 16/2018 bei einer Verkaufszahl von 712.522, darunter 66.290 ePaper.

Für den stern lief es mit Heft 16 überhaupt nicht gut. Nur 138.163 Leute griffen im Einzelhandel zu – so wenige wie noch gar nicht im laufenden Jahr 2018. Und: Nur für die Ausgabe 51/2017 lief es vorher noch schlechter. Noch bitterer für den stern: Ausgerechnet mit dem Start einer neuen Serie ist das passiert: „Unser täglich Müll“ interessierte also nur wenige. Auch der zusätzliche Titel-Teaser zum Interview mit dem ehemaligen Stabhochsprung-Star Tim Lobinger „über seinen Kampf gegen den Krebs“ half offenbar nicht. Insgesamt wechselte die Ausgabe 528.144 mal den Besitzer, 22.151 mal davon als ePaper.

Der Focus fiel in der Gunst der Kiosk-Käufer nach dem kleinen Erfolg vor einer Woche mit dem E-Bike-Titel wieder zurück. 64.261 Einzelverkäufe sind zwar ein besseres Ergebnis als in den fünf miserablen Wochen der Hefte 10 bis 14, aber auch eins, das unter dem 3-Monats-Durchschnitt (69.900) und dem 12-Monats-Durchschnitt (66.300) liegt. Die Titelstory „Bestseller-Autor Bas Kast exklusiv – Richtig essen“ hat potenzielle Focus-Käufer also eher mittelmäßig interessiert. Auch hier noch der Blick auf den Gesamtverkauf: Der lag bei 426.113 Exemplaren, inklusive 37.242 ePaper.

