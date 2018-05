ZDF dominiert im Gesamtpublikum, RTL bei den Unter-50-Jährigen, „Let’s Dance“ holt besten Marktanteil seit der Staffel-Premiere

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Freitag wissen müssen:

1. ZDF dominiert den Abend

„Letzte Spur Berlin“ war also das populärste TV-Programm des Tages. Die vorerst letzte Folge der ZDF-Krimiserie flimmerte bei 4,06 Mio. Menschen, der Marktanteil lag bei 14,5%. Fast gleichauf kam „Professor T.“ ins Ziel: 4,03 Mio. entsprachen um 20.15 Uhr 14,8%. Im Anschluss sahen noch 3,63 Mio. das „heute journal“ – 14,1% und Platz 4 der Tages-Charts. Die „heute-show“ war diesmal ein bisschen weniger erfolgreich als zuletzt: 3,46 Mio. Zuschauer reichten ab 22.30 Uhr für 15,1%, in den vergangenen Wochen gab es immer mindestens 16%.

2. „Daheim in den Bergen“ auf Vorwochenniveau und knapp vor „Let’s Dance“

Zwischen die ZDF-Programme auf den ersten Plätzen schob sich einzig die 20-Uhr-„Tagesschau“ des Ersten mit 3,98 Mio. Neugierigen und 16,4%. Der zweite „Daheim in den Bergen“ wiederholte fast genau die Zahlen der Vorwoche: 3,62 Mio. sahen zu – 13,2%. Damit landete der ARD-Film noch vor „Let’s Dance“, das sich aber auf 3,56 Mio. (13,8%) steigerte. Andere Sender schafften es nicht in die Tages-Top-20.

3. „Let’s Dance“ holt bei den 14- bis 49-Jährigen den besten Marktanteil seit zwei Monaten

In der jungen Zielgruppe dominierte RTL den Tag: „Let’s Dance“ gewann mit 1,44 Mio. 14- bis 49-Jährigen und 17,7% den Freitag, der Marktanteil war wie gesagt der beste seit zwei Monaten für die Show. „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ folgt mit 1,11 Mio. und 18,5% auf Platz 2, „Exclusiv – Spezial“ mit 1,05 Mio. und 17,0% auf Rang 3. Stärkstes Nicht-RTL-Programm war hier die „heute-show“ mit 930.000 jungen Zuschauern und 11,9%, Sat.1-Show „Luke! Die Schule und ich“ folgt mit 860.000 und 10,4% – das schwächste Ergebnis der aktuellen Staffel, aber immer noch eins klar über dem Sender-Normalniveau. ProSieben erzielte mit „Exodus: Götter und Könige“ ähnliche Zahlen: 840.000 und 10,3%.

4. RTL II punktet mit „21, Jump Street“, Vox und kabel eins versagen mit Serien

In der zweiten Privat-TV-Liga überzeugte um 20.15 Uhr einzig RTL II: Immerhin 660.000 14- bis 49-Jährige entschieden sich dort für „21, Jump Street“ – ein toller Marktanteil von 7,9%. Im Anschluss ging es mit „Crank 2“ aber auf 4,4% herab. Marktanteile, die Vox am gesamten Abend mit ansehen musste: „Law & Order: SVU“ landete mit drei Episoden ab 20.15 Uhr bei schwachen 3,8% bis 4,3%. Auch kabel eins kam in der Prime Time nicht an sein Normalniveau heran: „Navy CIS: L.A.“, „Navy CIS: New Orleans“ und „Navy CIS“ landeten zwischen 20.15 Uhr und 23.15 Uhr bei 3,2% bis 4,5%.

5. Super RTL um 20.15 Uhr fast auf Vox-Niveau

Erwähnenswert bei den 14- bis 49-Jährigen ist noch Super RTL: 300.000 14- bis 49-Jährige bescherten dem Animationsfilm „Thor – Ein hammermäßiges Abenteuer“ dort tolle 3,6%. kabel eins wurde damit um 20.15 Uhr besiegt – und beinahe auch noch Vox. Im Gesamtpublikum ist wieder einmal zdf_neo über dem Soll gelandet: 1,14 Mio. Krimifans bescherten „Lewis“ um 20.15 Uhr 4,1%. 860.000 Menschen sahen im mdr Fernsehen stattdessen „Musik für sie“ – 3,2%.

