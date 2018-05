#trending // Entertainment Ein Musikvideo bewegt seit dem vergangenen Wochenende (nicht nur) die USA. Rund 68 Millionen Views sind auf YouTube bisher für „This is America“ von Childish Gambinozusammen gekommen. Hinter dem Pseudonym verbirgt sich Schauspieler, Comedian, Autor, Regisseur und Rapper Donald Glover, der 2017 und 2018 u.a. mit zwei Emmys, zwei Golden Globes und einem Grammy ausgezeichnet wurde (und der im kommenden „Star Wars“-Film „Solo“ Lando Calrissian spielt). Das „This is America“-Video ist eine harte, schonungslose Gesellschaftskritik an den heutigen Vereinigten Staaten – einem Land voller Gewalt und Rassismus. Seit der Veröffentlichung wird in den sozialen Netzwerken über die vielen Symbole, Anspielungen und Referenzen aus dem zunächst sehr surreal wirkenden Video diskutiert. Je mehr dieser Anspielungen man versteht, desto klarer und deutlicher wird die Kritik, die in „This is America“ steckt. Einige hat nun das Magazin Insider in einem YouTube-Videozusammen gefasst, das ebenfalls schon bei mehr als 2 Mio. Views angekommen ist. Und es sind längst noch nicht alle Referenzen enthalten. So sollen die 17 Sekunden Stille zwischen Minuten 2:44 und 3:01 z.B. 17 Schweigesekunden für die 17 Opfer des Amoklaufs in Parkland, Florida sein. Schon jetzt ist „This is America“ wohl eins der wichtigsten, eindrucksvollsten Musikvideos der Geschichte.