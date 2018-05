Vorletzter Bundesliga-Spieltag der Saison beschert Pay-TV-Anbieter Sky den besten Marktanteil seiner Geschichte

Der Kampf gegen den Abstieg und um die Plätze im Europapokal hat die Bundesliga-Fans am Wochenende zum vorletzten Mal in dieser Saison so richtig mobilisiert. 1,64 Mio. Fans sahen die neun Spiele am Samstagnachmittag bei Sky, der Marktanteil von 16,0% reichte nicht nur, um sämtliche Free-TV-Sender zu besiegen, er war auch der beste den Sky jemals mit einer Sendung geholt hat.