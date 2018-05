„Unglaubwürdig und unauthentisch“: Neue Studie sagt, dass Nutzer ihr Vertrauen in Influencer verlieren

Influencer stecken in einer Vertrauenskrise – das geht aus einer für die Medienagentur Wavemaker erstellten Studie hervor. So sehen über die Hälfte der Befragten in den Social-Media-Stars, weniger Meinungsmacher oder Beeinflusser, sondern vor allem Personen an, die mit Hilfe der sozialen Netzwerke Geld verdienen wollen.